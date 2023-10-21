Charlie Munger kripto paralar söz konusu olduğunda lafını esirgemiyor. Berkshire Hathaway’in Başkan Yardımcısı Charlie Munger, Bitcoin konusunda gündeme bomba gibi düşecek açıklamalarda bulundu.

Zoom’un 2023 Zoomtopia Konferansı’da açılış konuşmasını yapan Charlie Munger “Bitcoin şimdiye kadar gördüğüm en aptalca yatırım” ifadelerini kullandı. Munger daha da ileri giderek kripto paraların kâr getirmediğini ve yatırımcılarının tüm paralarını kaybedeceğini ifade etti.

Bitcoin’inize başlatmayın şimdi. Bu yatırımların büyük bir çoğunluğunun değeri sıfırlanacak.

Charlie Munger ikinci cümlesi hakkında pek de haksız sayılmaz.

Charlie Munger: Kripto Paraların Çoğunun Değeri Sıfırlanacak

Kripto para piyasasındaki tüm varlıklardan Bitcoin olarak bahseden Charlie Munger, çoğunun değerinin sıfırlanacağı konusunda haklı olabilir. Çünkü tarihsel süreçte birçok kripto para biriminin çökerek değerinin sıfırlandığına şahit olduk.

Bitcoin 2009 yılında piyasaya sürüldü. Bu tarihten Ethereum’un piyasaya sürüldüğü 2014 yılına kadar birçok farklı kripto para geliştirildi. Ancak bu projelerin büyük bir çoğunluğu çökerek tarihin tozlu sayfalarında yerlerini aldı. Veriler, altcoin’lerin %80’lik önemli bir kısmının piyasaya sürülmelerini takip eden bir yıl içerisinde çöktüğünü gösteriyor.

Dolayısıyla bu konuda Charlie Munger pek de yalnız sayılmaz. Zira Ripple CEO’su Brad Garlinghouse bile kripto paraların %99’luk önemli bir kısmının çökeceğine inanıyor. Ancak karşılaştırmak gerekirse bu tüm sektörler için geçerli. Örneğin yeni kurulan işletmelerin de başarılı olma ihtimali bundan farklı değil. Dolayısıyla bu görüş, kripto para sektörünün tamamen değersiz olduğu anlamına gelmiyor.

Bitcoin Charlie Munger’in Gördüğü En Aptalca Yatırım mı?

Bitcoin’in Charlie Munger’in şimdiye kadar gördüğü en aptalca yatırım olduğu söylenemez. Uzun yıllardır Berkshire Hathaway’in Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Charlie Munger, oldukça kötü yatırımlar yaptı. Örneğin Berkshire Hathaway’in 2015 yılında Kraft Heinz’a yaptığı yatırım 2019 yılında sadece tek bir günde 4,5 milyar dolar değer kaybetti. Warren Buffett konuyla ilgili açıklamalarda bulunarak bu yatırıma çok para ödediklerini kabul etti.

Eğer Berkshire Hathaway, peynir ve ketçap üreten bir şirkete yaptığı yatırımda 4,5 milyar dolar kaybediyorsa, eşler arası bir ağ tarafından güvence altına alınan, sınırlı arza sahip ve deflasyonist bir kripto para birimini nasıl “şimdiye kadar gördüğüm en aptalca bir yatırım” şeklinde tanımlayabilir?