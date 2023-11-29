Charlie Munger 99 yaşında hayatını kaybetti.

Warren Buffett, sağ kolu ve yatırım devi Berkshire Hathaway’in bugünlere gelmesinde büyük pay sahibi olduğunu söyledi. Berkshire Hathaway cephesinden yapılan açıklamada Charlie Munger’ın Salı günü Los Angeles’taki bir hastanede 99 yaşında vefat ettiği duyuruldu.

Berkshire Hathaway, Charlie Munger’ın ölümünün aile üyeleri tarafından bildirildiğini ve yatırım efsanesinin 28 Kasım sabahı Kaliforniya’daki bir hastanede huzur içinde vefat ettiğini açıkladı. Bu gelişmenin ardından açıklamalarda bulunan Warren Buffett, “Berkshire Hathaway, Charlie’nin ilhamı, bilgeliği ve katılımı olmadan bugünkü konumuna gelemezdi” ifadelerini kullandı.

Warren Buffett ve Charlie Munger kripto para karşıtlıklarıyla tanınıyorlardı. Tıpkı Buffett gibi Charlie Munger da kripto paraların ABD’de yasaklanmasını savunuyordu.

Charlie Munger ölümünden önce yaptığı birçok açıklamada kripto paraları özellikle de Bitcoin’i hedef almıştı. Munger, Bitcoin’in adam kaçıran suçlulara fayda sağladığını ve ABD’nin çıkarlarıyla uyuşmadığını düşünüyordu. Charlie Munger açıklamalarının birinde Bitcoin’i çocuk pornografisi ile karşılaştırmıştı.

Bu ayın başlarında Wall Street Journal’a röportaj veren Charlie Munger, blockchain alanını finans sektörünün “stinkball”ına benzetmişti.

99 yaşında vefat eden Charlie Munger’ın başlıca yatırım ilkeleri arasında yatırımcıların anladıkları şeyleri satın almaları ve dürüst liderler tarafından yönetilen güçlü rekabet avantajlarına sahip işletmelerin hisselerini satın almaları yer alıyordu.

Forbes’un verilerine göre 99 yaşında hayata veda eden Charlie Munger’ın net serveti 2023 yılının Eylül ayı itibariyle 2,7 milyar dolar seviyesindeydi.