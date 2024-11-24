ABD’de kripto paralara yönelik pozitif gelişmelere bir yenisi daha eklendi. Yönetimi altında yaklaşık 7 trilyon dolarlık varlık bulunan Charles Schwab, kripto para odaklı ETF alanına giriş yapmaya hazırlanıyor.

Charles Schwab’ın yeni CEO’su Rick Wurster, ABD’ki kripto para düzenlemelerinin olumlu yönde değişmesi halinde kripto ETF’lerini başlatmayı düşündüklerini belirtti.

Konuyla ilgili olarak 21 Kasım’da Bloomberg’e açıklamalarda bulunan Rick Wurster, şirketinin kripto ETF alanına stratejik bir giriş yapabileceğini belirtti. Wurster şunları kaydetti:

Kripto herkesin dikkatini çekti ve birçok kişi bu alanda ciddi kazançlar sağladı. Şu ana kadar kripto almadım ve şimdi bu kararımdan dolayı kendimi aptal hissediyorum.

Charles Schwab halihazırda dolaylı yoldan müşterilerine kripto para ürünlerine yatırım yapma fırsatı sunuyor. Ancak CEO Wurster, şirketinin bu alanda rekabet edebilmesi için doğrudan kendi kripto ürünlerini başlatması gerektiğine inanıyor.

Charles Schwab, 2025’in başında liderlik değişimine hazırlanıyor. Şirketin şu anki CEO’su Walt Bettinger, 65 yaşına girmesi nedeniyle görevini Rick Wurster’a devredecek. Bettinger, şirkette 2008 yılından bu yana görev yapıyor.

SEC Başkanı’nın İstifası Kripto İçin Yeni Bir Dönem Başlatabilir

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) Başkanı Gary Gensler sürpriz bir şekilde 20 Ocak 2025 tarihinde istifa edeceğini açıkladı. Gensler’in bu açıklaması kripto para topluluğunda coşkuyla karşılandı. Gensler’in istifa kararı, ABD’nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump’ın kripto para sektörüne yönelik daha dostane politikalar yürüteceğine yönelik beklentileri de arttırdı.

Blockchain Association CEO’su Kristin Smith, Gensler’in istifasının ABD’de kripto para sektörünün gelişimini engelleyen düzenlemelerde olumlu bir değişim yaşanacağını öngörüyor. Smith konuyla ilgili olarak “Kripto para topluluğundaki herkes bu değişimden heyecan duyuyor.” dedi.

ABD’nin Kripto Yönelimi ve Schwab’ın Geleceği

5 Kasım’da gerçekleştirilen ABD Başkanlık seçimini Donald Trump kazandı. Donald Trump seçim kampanyası sürecinde kendisini kripto dostu başkan adayı olarak konumlandırdı. Trump’ın bu açılımının, seçimi kazanmasında etkili olduğu belirtiliyor.

Tüm bu gelişmeler sonucunda Charles Schwab gibi finans devleri de kripto para stratejilerini yeniden oluşturmak için baskı hissetmeye başladı. Bu kapsamda gelecekte daha fazla finans şirketinin kripto para alanına dahil olabileceği öngörülüyor.