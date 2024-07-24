Cardano topluluğunda olası bir Cardano ETF’ine dair spekülasyonlar arttı. Söz konusu spekülasyonlar, Cardano tabanlı blockchain kaşifi Tap Tools’un yaptığı bir paylaşımla başladı.

Tap Tools yaptığı paylaşımda “Sırada ADA ETF’i mi var?” ifadesine yer verdi. Paylaşımda Bitcoin ve Ethereum ETF’lerinin üstünün çizilmesi ve yalnızca Cardano ETF’sinin öne çıkması dikkat çekti.

Ethereum ETF’lerinin 23 Temmuz’da ABD’de işlem görmeye başlamasıyla kripto para topluluğu bir sonraki ETF’in hangi kripto para için başlatılacağına dair spekülasyonlara başladı. Konuyla ilgili olarak Cardano kurucusu Charles Hoskinson da açıklamalarda bulundu. Hoskinson, TapTools’un paylaşımına “Tamam, kendim yaparım” ifadesinin yer aldığı bir GIF ile cevap verdi.

Bir başka X kullanıcısı ise Hoskinson’a “Eğer kendi başına yapacaksan bir borsayla ortaklığıyla Cardano için stabilcoin de başlatabilir misin?” sorusunu yöneltti. Hoskinson bu paylaşımı “Evet” ifadesinin yer aldığı başka bir GIF ile yanıtladı.

Her ne kadar Charles Hoskinson bu paylaşımlara espirili bir dille cevap verse de ADA topluluğunda spot ETF için beklentileri arttırdı.

Cardano’da Chang Hard Fork’u

Cardano ekosistemi önemli bir hard fork’a hazırlanıyor. Ekosistemin üye tabanlı organizasyonlarından Intersect, Chang hard fork hazırlıkları kapsamında DRep Pioneer Programı hakkında bir güncelleme yayınladı.

Chang yükseltmeleri, topluluğun hazır olması durumunda, Ağustos 2024’te başlayacak ve Cardano’nun gelişiminde önemli bir dönüm noktası olacak.

Intersect’e göre, Cardano topluluğundan 247 üye, Chang yükseltmesi öncesinde DRep onboarding sürecini tamamladı.

Eğer Chang hard fork’u hakkında daha fazlasını merak ediyorsanız “Cardano Tarihindeki En Büyük Güncellemelerden Birine Hazırlanıyor” başlıklı yazımıza göz atabilirsiniz.