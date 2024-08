Cardano’nun geliştirici şirketi IOG’nin kurucusu Charles Hoskinson, Raoul Pal’ın ADA ve XRP hakkındaki eleştirilerine sosyal medya üzerinden esprili bir yanıt verdi.

Pal, hem ADA hem de XRP’nin eski popülerliklerini yitirdiğini ve bu kripto paraların etrafında oluşan toplulukların liderlerinin, yani Hoskinson ve Ripple CEO’su Brad Garlinghouse’un, bu durumu kendi çıkarları için kullandığını ima etti.

Raoul Pal, bir konuşmasında XRP’nin artık eskidiğini ve “iki boğa piyasası öncesinden kaldığını” öne sürdü. Pal, yatırımcıların bu eski kripto paralara saplanıp kalmak yerine, yeni ve güçlü ivme kazanan fırsatlara yönelmeleri gerektiğini tavsiye etti. XRP hayranlarının bir “tarikat” içinde olduğunu iddia eden Pal, bu tür yapıların genellikle sadece liderlerine kazanç sağladığını söyledi. Ona göre, sıradan bir yatırımcı bu tür kripto paralardan kar elde edemez.

Pal, XRP dışında ADA ve benzeri diğer kripto paraların da benzer “tarikat” yapılarının parçası olduğunu belirtti. Bu yorumlarının, bu kripto paralara yatırım yapanlar arasında tepki çekeceğinin farkında olan Pal, yine de bu uyarıyı yapma gereği hissetti.

Charles Hoskinson, Ripple CEO’su Brad Garlinghouse’u Twitter’da etiketleyerek, “Peki @bgarlinghouse, Gizli tarikat toplantılarına ne zaman katılıyoruz?” paylaşımıyla espirili bir yanıt verdi. Hoskinson, Raoul Pal’ın bu tür eleştirilerini hiçbir zaman anlamadığını da belirtti.

So @bgarlinghouse, when are we going to the Secret Cult meetings? I never got the memo from Raoul https://t.co/Q9NBEoBcfs

— Charles Hoskinson (@IOHK_Charles) August 21, 2024