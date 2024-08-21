Cardano’nun geliştirici şirketi IOG’nin kurucusu Charles Hoskinson, Raoul Pal’ın ADA ve XRP hakkındaki eleştirilerine sosyal medya üzerinden esprili bir yanıt verdi.

Pal, hem ADA hem de XRP’nin eski popülerliklerini yitirdiğini ve bu kripto paraların etrafında oluşan toplulukların liderlerinin, yani Hoskinson ve Ripple CEO’su Brad Garlinghouse’un, bu durumu kendi çıkarları için kullandığını ima etti.

XRP ve ADA Gerçekten Eskidi mi?

Raoul Pal, bir konuşmasında XRP’nin artık eskidiğini ve “iki boğa piyasası öncesinden kaldığını” öne sürdü. Pal, yatırımcıların bu eski kripto paralara saplanıp kalmak yerine, yeni ve güçlü ivme kazanan fırsatlara yönelmeleri gerektiğini tavsiye etti. XRP hayranlarının bir “tarikat” içinde olduğunu iddia eden Pal, bu tür yapıların genellikle sadece liderlerine kazanç sağladığını söyledi. Ona göre, sıradan bir yatırımcı bu tür kripto paralardan kar elde edemez.

Pal, XRP dışında ADA ve benzeri diğer kripto paraların da benzer “tarikat” yapılarının parçası olduğunu belirtti. Bu yorumlarının, bu kripto paralara yatırım yapanlar arasında tepki çekeceğinin farkında olan Pal, yine de bu uyarıyı yapma gereği hissetti.

Charles Hoskinson’dan Espirili Yanıt

Charles Hoskinson, Ripple CEO’su Brad Garlinghouse’u Twitter’da etiketleyerek, “Peki @bgarlinghouse, Gizli tarikat toplantılarına ne zaman katılıyoruz?” paylaşımıyla espirili bir yanıt verdi. Hoskinson, Raoul Pal’ın bu tür eleştirilerini hiçbir zaman anlamadığını da belirtti.

So @bgarlinghouse, when are we going to the Secret Cult meetings? I never got the memo from Raoul https://t.co/Q9NBEoBcfs — Charles Hoskinson (@IOHK_Charles) August 21, 2024

Hoskinson’dan Dogecoin ve Elon Musk Yorumu

Charles Hoskinson Haziran ayında katıldığı bir podcast’te Tesla CEO’su Elon Musk ve onun Dogecoin’e olan yoğun ilgisi hakkında açıklamalarda bulunmuştu. Hoskinson, Musk’ın Dogecoin’e olan “garip tutkusu”nu anlamanın imkansız olduğunu ifade etti. Ayrıca, Musk’ın Dogecoin’in dolaşımdaki arzının yaklaşık %20’sine sahip olabileceğini öne sürdü. Ancak, belki de Musk’ın bu ilgisinin sadece DOGE’nin sevimli maskotundan kaynaklandığını da ekledi.

Bu tartışmalar, kripto para dünyasında Hoskinson ve Garlinghouse gibi figürlerin rollerini yeniden gündeme taşıdı ve bu liderlerin kripto para toplulukları üzerindeki etkisini bir kez daha sorgulattı.