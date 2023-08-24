Cardano’nun kurucusu Charles Hoskinson, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC) ADA’nın peşine düşmeyeceğine inanıyor.

Charles Hoskinson, SEC’in kripto para piyasası üzerinde baskı uygulamasının siyasi nedenleri olduğunu ve SEC’in hamlelerinin menkul kıymet yasalarıyla hiçbir ilgisi olmadığını açıkladı.

Corey Costa’nın YouTube’daki Crypto Coins programına katılan Charles Hoskinson, şu ana kadar ADA’ya yönelik herhangi bir yaptırım girişimi bulunmadığını ve gelecekte de bu durumun değişmesini beklemediğini açıkladı.

Charles Hoskinson bu şekilde düşünme nedeninin geride bıraktığımız Haziran ayında iki büyük kripto para borsasına açılan davada Cardano’nun (ADA), SEC tarafından menkul kıymet olarak tanımlanması olduğunu ifade etti.

SEC, ADA’nın Peşinde Değil

SEC, sırasıyla 5 ve 6 Haziran tarihlerinde dünyanın en büyük iki kripto para borsası Binance ve Coinbase’e dava açtı. Bu davada ABD’nin menkul kıymetler düzenleyicisi SEC, Cardano (ADA), Binance Coin (BNB), Solana (SOL), Polygon (MATIC) ve Filecoin (FIL) de dahil olmak üzere 12 kripto para birimini menkul kıymet olarak tanımladı.

SEC menkul kıymet olarak tanımladığı kripto para birimlerinin borsalarda listelenmeden önce menkul kıymet yasaları uyarınca kayıt ettirilmesi gerektiğini açıkladı. Coinbase CEO’su Brian Armstrong, bu konuyla ilgili olarak yaptığı bir açıklamada, SEC’in Bitcoin dışındaki varlıkların menkul kıymet olarak değerlendirildiğini belirterek delist edilmesini istediğini ifade etmişti.

SEC, 2020 yılının Aralık ayında Ripple Labs’e açtığı davada da XRP’yi menkul kıymet olarak tanımlamıştı. Ancak Ripple ile SEC arasındaki davaya başkanlık eden Yargıç Analisa Torres kısa bir süre önce verdiği özet kararda XRP’nin bireysel yatırımcılara yapılan satışlarının menkul kıymet olarak değerlendirilemeyeceğine, kurumsal yatırımcılara yapılan satışlarının ise menkul kıymet olarak değerlendirilebileceğine hükmetti.

Corey Costa, röportajda Charles Hoskinson’a SEC’in neden Cardano ve diğer blockchain ağlarına yönelik düşmanca tavır takındığını sordu. Hoskinson ise SEC’in eylemlerinin ADA’yı etkilemediğini açıkladı. Charles Hoskinson konuyla ilgili olarak şunları kaydetti:

Dilin doğru kullanımı önemli. Bir borsaya karşı açılan davada bir şeyin menkul kıymet olduğunu söylediler diye Cardano’nun peşine düşmeyecekler. Herhangi bir yaptırım olayı yaşanmadı. Elbette böyle bir şey olsaydı, gerçekler ve koşullar farklı olurdu, ancak bizim için durum böyle değil.

SEC’in Kripto Paralara Baskı Uygulamasının Siyasi Nedenleri Var

Charles Hoskinson ayrıca SEC’in kripto varlıkları üzerindeki sürekli baskısının siyasi olduğunu ve menkul kıymetler yasalarıyla hiçbir ilgisi olmadığını açıkladı. Hoskinson, SEC’in bu hamlelerinin iflas eden kripto para borsası FTX ve kurucusu Sam Bankman-Fried ile ilgili olduğunu ifade etti. Charles Hoskinson ayrıca Sam Bankman-Fried için “kripto para sektörünün Bernie Madoff’u” benzetmesi yaptı.

Cardano’nun kurucusu Hoskinson’a göre, SBF’den bağış alan ABD’deki bir siyasi partinin, SEC’in kripto para sektörüne yönelik uyguladığı baskılar aracılığıyla yolsuzluk yapmadıklarını kanıtlamaya çalışıyor. Charles Hoskinson, bu nedenle söz konusu siyasi partinin kripto para sektöründeki herkesi kötü aktörler olarak gösterip onları hapse atmaya çalıştığını ifade etti.