Cardano’nun (ADA) kurucusu Charles Hoskinson, Ethereum’un (ETH) uzun vadeli geleceğine ilişkin açıklamalarda bulundu. Hoskinson, 23 Nisan Çarşamba günü düzenlediği “Bana Her Şeyi Sor” oturumunda tartışmalı açıklamalarda bulundu.

Hoskinson, Ethereum’un şu anda en yüksek toplam kilitli değere (TVL) sahip ağ olduğunu ancak önümüzdeki 10-15 yıl içerisinde hayatta kalamayabileceğini söyledi.

“Ethereum’un Temelleri Hatalı”

Ethereum’un da kurucu ortakları arasında yer alan Hoskinson, blockchain’in 3 temel yapısal probleme sahip olduğunu öne sürdü.

“Yanlış bir muhasebe modeli, yanlış bir sanal makine ve yanlış bir mutabakat modeli kullanıyorlar.”

Hoskinson, Ethereum’un ekonomik yapısının başarısız olduğu belirtti ve katman-2 ağlarını, asıl sorunları çözmek yerine Ethereum’un değerini emen parazitlere benzetti. Ethereum’un ekonomik yapısının sürdürülemez olduğunu belirten Hoskinson, bu üç sorunun çözülmesi gerektiğini söyledi. Hoskinson, Ethereum’un Blackberry ve Myspace ile aynı kaderi paylaşabileceğini söyledi.

Katman-2 Ağları Tüm Değeri Emiyor

Charles Hoskinson, katman-2 ağlarının Ethereum’un tüm değerini emdiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Ethereum’un 10 ila 15 yıldan fazla dayanacağını düşünmüyorum. Katman-2 ağları tüm alfayı emmeye devam edecek. İnsanlar kavga etmeye başlayacak ve Vitalik’in bunu irade gücüyle bir arada tutması giderek zorlaşacak.”

Hoskinson ilginç bir öngörüde bulunarak kullanıcılarının zamanla başka ağlara geçiş yapacağını ve Ethereum DeFi ekosisteminin, Bitcoin’in DeFi ekosisteminin gölgesinde kalacağını söyledi. Cardano’nun kurucusu, Bitcoin ağındaki TVL’nin Ethereum ağındaki TVL’yi geride bırakacağını öngörüyor.

Ethereum’un 2025 Yılı Performansı

En popüler ikinci kripto para birimi Ethereum bu yılki performansıyla oldukça eleştirildi. 2025 yılının şimdiye kadarki bölümünde zayıf bir performans sergileyen ETH, yıllık bazda en kötü performanslarından birini kaydetti. Uzmanlar, Ethereum’un beklentilerin altında performans göstermesinin olası nedenleri olarak şunları öngörüyor:

Arbitrum ve Optimism gibi L2 ağlarının Ethereum’dan değer çalması

Yüksek gas ücretleri

Düzenleyici belirsizlikler

Bitcoin’e göre daha düşük kurumsal ilgi

Güncellemeler Çare Olacak mı?

Ethereum topluluğu ise yılın ilerleyen dönemlerinde beklenen Pectra ve Fusaka yükseltmeleriyle bu sorunların hafifleyeceğine inanıyor.

Binance Research’e göre bu güncellemeler, ağın ölçeklenebilirliğini ve kullanılabilirliğini artıracak, böylece yüksek hacimli kripto ödemelerinde daha pratik hâle gelecek.

CoinGecko verilerine göre son 24 saatte %1,1 oranında değer kaybeden Ethereum (ETH) 1.765 dolar seviyesinde işlem görüyor.