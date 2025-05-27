Cardano’nun kurucusu Charles Hoskinson, milyar dolarlık Circle satın alımı yarışında Ripple’ı Coinbase’e tercih ettiğini açıkladı. Ayrıca, Ripple’ın yeni stabilcoin’i RLUSD’nin Cardano ekosistemine entegre edilmesi için görüşmelerin sürdüğünü de paylaştı.

Özet:

Ripple ve Coinbase, stabilcoin devi Circle’ı satın almak için milyar dolarlık tekliflerde yarışıyor.

Charles Hoskinson, Ripple’ın bu iş için Coinbase’ten daha iyi bir “emanetçi” olacağını savunuyor.

Cardano, Ripple’ın RLUSD stabilcoin’ini kendi ağına ücretsiz olarak entegre etmeyi teklif etti.

Sektörde, Ripple’ın 11 milyar dolarlık teklif sunduğu yönünde iddialar var.

Hoskinson’dan Sert Coinbase Eleştirisi

YouTube’da yayınladığı son videoda konuşan Hoskinson, Ripple’ın Circle’ı satın almasının kripto para sektörünü “daha iyi” bir hale getireceğini belirtti. Coinbase, a16z (Andreessen Horowitz) ve Circle arasında oluşan yapıya “mafia düzeni” benzetmesi yaptı:

“Bu yapının dışında kalanlar, tamamen kara listeye alınıyor. Listeye girmek zor, likidite sağlamak zor, stablecoin elde etmek zor.”

Amerikalı girişimciye göre Ripple-Circle anlaşması, bu tekelleşmiş düzeni yıkabilir ve sektörde daha fazla çeşitliliğe kapı aralayabilir. Hoskinson, XRP’nin arkasındaki şirketin, Coinbase’ten daha iyi bir yönetişim anlayışına sahip olduğunu ifade etti.

Anlaşma Ne Aşamada?

Fortune dergisi, ilk olarak Ripple ve Coinbase’in Circle’ı satın almak için yarıştığını duyurmuştu. Her iki şirketin de milyarlarca dolar ayırmaya hazır olduğu belirtiliyor.

Girişim yatırımcısı Paul Barron, bazı kaynaklara dayandırdığı açıklamasında, Ripple’ın avantajlı olduğunu öne sürdü. Sosyal medyada dolaşan bazı iddialar ise Ripple’ın 11 milyar dolarlık bir teklif sunduğunu belirtiyor.

Bazı kullanıcılar, 26 Mayıs’ta (bugün) geri çevrilemeyecek bir teklif yapılacağını iddia etse de, ABD’de bugün resmî tatil olması nedeniyle yakın saatlerde açıklama beklenmiyor.

Geçmişte Ripple’ın 4 milyar dolar ile 5 milyar dolar arasındaki ilk teklifi Circle tarafından reddedilmiş, bu teklifin daha sonra 20 milyar dolara çıkarıldığı öne sürülmüştü. Ancak bu bilgiler hâlâ doğrulanmış değil.

🚨 INSANE: Ripple just lobbed an $11B bid for Circle… and it could catapult $XRP to MOON! 🌕 💎 Whales are stacking XRP

💰 Institutions eye the rails

🤖 ChatGPT & Elon’s AI both see $4–$10 🔄 RETWEET if you believe $XRP is the game-changer we’ve been waiting for!

❤️… pic.twitter.com/NCfwy8lnSe — Cheeky Crypto (@CheekyCrypto) May 24, 2025

Cardano ile Ripple Ortaklığı mı Geliyor?

Hoskinson, Cardano ekibinin Ripple ile RLUSD’yi Cardano ağına entegre etmek için doğrudan temas kurduğunu söyledi:

“RLUSD’yi Cardano ağına entegre etmek istiyoruz… XRP topluluğunu seviyoruz, bu yüzden entegrasyonu ücretsiz yaparız. Ama hâlâ görüşme aşamasındayız.”

2024’ün sonlarında Ripple CEO’su Brad Garlinghouse ve Hoskinson arasında sıcak mesajlar paylaşılmış, birlikte çalışabileceklerinin sinyalleri verilmişti.

Ripple, Nisan ayında yayınladığı bir videoda tokenizasyonun geleceğini anlattığı sırada videoya Cardano logosu da kısa süreli yerleştirmişti. Bu da iş birliği söylentilerini iyice artırmıştı. Ancak şu ana kadar resmî bir doğrulama yapılmadı.