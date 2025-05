Cardano’nun kurucusu Charles Hoskinson, milyar dolarlık Circle satın alımı yarışında Ripple’ı Coinbase’e tercih ettiğini açıkladı. Ayrıca, Ripple’ın yeni stabilcoin’i RLUSD’nin Cardano ekosistemine entegre edilmesi için görüşmelerin sürdüğünü de paylaştı.

YouTube’da yayınladığı son videoda konuşan Hoskinson, Ripple’ın Circle’ı satın almasının kripto para sektörünü “daha iyi” bir hale getireceğini belirtti. Coinbase, a16z (Andreessen Horowitz) ve Circle arasında oluşan yapıya “mafia düzeni” benzetmesi yaptı:

Amerikalı girişimciye göre Ripple-Circle anlaşması, bu tekelleşmiş düzeni yıkabilir ve sektörde daha fazla çeşitliliğe kapı aralayabilir. Hoskinson, XRP’nin arkasındaki şirketin, Coinbase’ten daha iyi bir yönetişim anlayışına sahip olduğunu ifade etti.

Fortune dergisi, ilk olarak Ripple ve Coinbase’in Circle’ı satın almak için yarıştığını duyurmuştu. Her iki şirketin de milyarlarca dolar ayırmaya hazır olduğu belirtiliyor.

Girişim yatırımcısı Paul Barron, bazı kaynaklara dayandırdığı açıklamasında, Ripple’ın avantajlı olduğunu öne sürdü. Sosyal medyada dolaşan bazı iddialar ise Ripple’ın 11 milyar dolarlık bir teklif sunduğunu belirtiyor.

Bazı kullanıcılar, 26 Mayıs’ta (bugün) geri çevrilemeyecek bir teklif yapılacağını iddia etse de, ABD’de bugün resmî tatil olması nedeniyle yakın saatlerde açıklama beklenmiyor.

Geçmişte Ripple’ın 4 milyar dolar ile 5 milyar dolar arasındaki ilk teklifi Circle tarafından reddedilmiş, bu teklifin daha sonra 20 milyar dolara çıkarıldığı öne sürülmüştü. Ancak bu bilgiler hâlâ doğrulanmış değil.

