Cardano’nun geliştiricisi IOG’nin CEO’su Charles Hoskinson, Bitcoin (BTC) fiyatının 2025 yılı sonuna kadar 250.000 dolara yükselebileceğini öngörüyor. Hoskinson bu tahminini ise düzenleyici değişiklikler, jeopolitik gerilimler ve küresel çapta artan kripto benimsemesi gibi faktörlere dayandırıyor.

ABD Başkanı Donald Trump’ın küresel ticaret tarifelerini geçici olarak askıya almasının ardından kripto para piyasası yükselişe geçti. Bu hamle küresel piyasalardaki kaygılarını geçici olarak yatıştırırken, Bitcoin’in fiyatı 83.000 doların üzerine yükseldi. Ancak sonrasında düzeltmeye giden Bitcoin 11 Nisan Cuma günü itibariyle 81.473 dolar seviyesinde işlem görüyor. Bu, 109.000 dolarlık tüm zamanların en yüksek seviyesinden %25’lik düşüş anlamına geliyor.

Hoskinson’dan 250.000 Dolarlık BTC Fiyat Tahmini

CNBC’ye açıklamalarda bulunan Hoskinson, küresel piyasalardaki düşüşün temel nedeninin Trump’ın tarifeleri olduğunu söyledi. Charles Hoskinson uzun vadeli görünüm konusunda iyimser olduğunu belirtti.

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faizleri düşürmesinin, kripto paralara olan yatırımı artıracağını savunan Cardano’nun kurucusu, küresel çapta kripto para kullanıcılarının yıllık bazda %13 artarak 659 milyon kişiye ulaştığını vurguladı.

Cardano kurucusu ayrıca, ABD, Çin ve Rusya gibi büyük güçler arasındaki artan jeopolitik gerilimlerin, merkeziyetsiz finans sistemlerine yönelimi hızlandırabileceğine dikkat çekti. Ona göre geleneksel küresel iş modelleri zayıflarken, Bitcoin gibi alternatif finans araçları daha cazip hale geliyor.

Bir diğer önemli faktör olarak da, kripto regülasyonlarında netlik sağlayacak olan “Dijital Varlık Piyasası Yapısı ve Yatırımcı Koruma Yasası” gibi yasa tekliflerinin geçme olasılığına işaret etti.

Apple ve Microsoft Gibi Devler Stabilcoin Kullanabilir

37 yaşındaki Amerikalı girişimci, Apple ve Microsoft gibi büyük teknoloji şirketlerinin stabil kripto paraları benimsemesinin, küresel para transferlerinin maliyetini ve süresini ciddi şekilde azaltabileceğini söyledi. Bu gelişmenin, kripto para piyasasında büyük bir “yeniden canlanma” başlatabileceğini ifade etti.

Kısa Vadede Duraksama Bekliyor

Hoskinson, önümüzdeki 3 ila 5 aylık süreçte piyasada geçici bir duraksama yaşanacağını öngörüyor. Ancak Ağustos veya Eylül aylarında spekülatif ilginin yeniden canlanmasıyla birlikte piyasada büyük bir yükseliş dalgasının başlayabileceğini düşünüyor. Bu dalganın etkisinin 6 ila 12 ay sürebileceğini belirtiyor.