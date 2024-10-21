Cardano’nun kurucusu Charles Hoskinson, ağının önümüzdeki 20 yıl içinde Bitcoin ve Ethereum’u geride bırakacağına inanıyor.

Hoskinson’a göre Cardano’nun ADA’sı bu başarıya Voltaire dönemiyle güç kazanan merkeziyetsiz yönetişim yapısıyla ulaşacak. Hoskinson bu yapının ADA’yı diğer katman-1 ağlarından çok daha güçlü bir konuma taşıyayacağını öngördü.

Cardano, Bitcoin ve Ethereum’u Ne Zaman Geçecek?

Charles Hoskinson, Cardano’nun önümüzdeki 10 yıl içerisinde Ethereum’u ve 20 yıl içerisinde ise Bitcoin’i geçeceğini öngördü. Hoskinson’un bu öngörüsünün temelinde Cardano’nun güçlü teknolojik ve merkezsiz altyapısına duyduğu güven yer alıyor

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Cardano Zirvesi’nde açıklamalarda bulunan Hoskinson, önümüzdeki on yılda birçok devletin mevcut altyapısının yetersiz kalacağını ve bu sürecin Cardano’nun büyümesi için büyük bir fırsat yaratacağını tahmin ediyor.

CoinGecko verilerine göre Cardano (ADA) 13,2 milyar dolarlık piyasa değeriyle en değerli kripto paralar arasında 12. sırada yer alıyor.

Marketcapof verilerine göre ADA, ETH’nin 329 milyar dolarlık piyasa değerine ulaşması halinde 9,23 dolara, Bitcoin’in 1,366 trilyon dolarlık piyasa değerine ulaşması halinde ise 38,23 dolara yükselebilir.

Charles Hoskinson, bunun kısa vadeli bir hedef olmadığını, aksine uzun vadede gerçekleşecek bir değişim olduğunu vurguluyor.

Merkeziyetsiz Yönetişim Neden Önemli?

Charles Hoskinson, merkeziyetsiz yönetişimin blockchain projelerinin geleceği için kritik olduğunu düşünüyor. Hoskinson’a göre Cardano’nun güçlü merkeziyetsiz yapısı, ağdaki sorunların topluluk tarafından çözülmesine olanak tanıyor. Cardano kurucusu bu yüzden pazarlamaya öncelik vermek yerine, gerçek bir topluluk oluşturarak ağı büyütmeyi hedeflediklerini belirtiyor.

Hoskinson, Cardano’nun uzun vadeli güvenilirlik ve sürdürülebilirlik üzerine kurulduğunu, kısa vadeli başarılardan ziyade dünya genelindeki hükümetler ve kurumlar için güvenilir bir altyapı sunmayı hedeflediklerini ifade ediyor. Gerçek merkeziyetsizlik sayesinde, aracılara olan ihtiyaç ortadan kalkacak ve Cardano, global ölçekte güven sağlayacak bir platform haline gelecek.

Girişim Sermayesi ve Blockchain Teknolojisi

Hoskinson, merkeziyetsiz yapıya sahip olmayan, girişim sermayesiyle desteklenen blockchain projelerini sert bir şekilde eleştirdi. Hoskinson bu tür yatırımların blockchain’in temel amacıyla çeliştiğini belirtti. Girişim sermayesi fonlarıyla finanse edilen projelerin genellikle merkezi yapıda olduğunu ve birkaç doğrulayıcı düğüm tarafından kontrol edildiğini savunan Hoskinson, bu ağların Cardano gibi gerçek merkeziyetsiz projeler karşısında uzun vadede rekabet edemeyeceğini belirtti.