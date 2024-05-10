Cardano’nun kurucusu Charles Hoskinson, ABD Başkanı Joe Biden’ın ABD’deki kripto para sektörünü öldürmeyi planladığını söyledi.

Hoskinson, 8 Mayıs’ta kişisel Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Joe Biden’a oy verirseniz, bunun ABD’deki kripto para sektörünü öldürmek anlamına geleceğinin farkında olun. Biden’a verilen her bir oy, ABD’deki kripto para sektörüne karşı verilmiş bir oydur.

Hoskinson’a Göre Beyaz Saray Yasamayı Engelliyor

CryptoPotato olarak kısa bir süre önce bildirdiğimiz üzere, Joe Biden’ın Yürütme Ofisi, bankalar gibi finansal kuruluşların kripto para saklamasına olanak sağlayan yasa tasarısını, Meclis’ten ve Senato’dan geçse dahi veto edeceğini açıkladı.

Charles Hoskinson bu gelişme nedeniyle, Beyaz Saray’ı ABD’deki yasama sürecini engellemekle suçladı. Söz konusu yasa tasarısının savunucuları, Biden’ın veto kararının, ABD’de kripto paralara ilişkin inovasyonu engellediğini söyledi.

Biden and Crypto https://t.co/P06encxBEv — Charles Hoskinson (@IOHK_Charles) May 8, 2024

Charles Hoskinson ise Joe Biden yönetimini bu hamlesinin, ABD’deki kripto para sektörünü öldürmeye yönelik koordineli bir çabanın parçası olduğunu söyledi. Hoskinson, Dubai, Singapur ve İsviçre gibi ülkelerin kripto para şirketlerini ülkelerine çekmek için kırmızı halı serdiğini ifade etti.

Trump Kripto Para Topluluğunu Sevindirdi

Joe Biden, kripto para karşıtı hamleleriyle eleştirilerin odağı olurken ABD Başkan Adayı Donald Trump ise kripto paralara yönelik olumlu açıklamalarıyla seçmenlerine kur yapıyor.

Donald Trump bu hafta başlarında, kendi çıkardığı bir NFT koleksiyonunun sahipleri için düzenlenen bir etkinlikte konuştu. Trump, ABD Başkanı Joe Biden’ı, kripto para sektörüne yönelik düşmanca tavır takınmakla suçladı. Trump, Biden’ın aksine kripto paralara karşı olmadığını söyledi. Donald Trump konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

NFT’ler popüler değilken bu işe giriştik ve NFT’leri yeniden popüler hale getirdik. Eğer kriptodan yanaysanız, Trump’a oy verseniz iyi edersiniz.

Donald Trump ayrıca seçim kampanyasında kripto para bağışlarını mümkün kılmak için harekete geçeceğini söyledi. Charles Hoskinson, Donald Trump’ın ABD Başkanlığı için Joe Biden’dan daha iyi bir aday olduğuna inanıyor.