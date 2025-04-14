Binance’in eski CEO’su Changpeng Zhao, Bitcoin’in (BTC) geleceği konusunda oldukça iyimser.

Özet:

Changpeng Zhao (CZ) Bitcoin’in (BTC) 1 milyon dolara yükseleceğini öngörüyor.

CZ, ülkelerin Bitcoin (BTC) satın almak için birbirleriyle yarışacağını tahmin ediyor.

Dünyanın en büyük kripto para borsası Binance’in kurucusu ve eski CEO’su Changpeng Zhao bu iddialı tahmini, Pakistan’da yeni yayınlanan bir röportajda dile getirdi. Aynı zamanda CZ, kısa süre önce Pakistan Kripto Konseyi’ne (PCC) stratejik danışman olarak atandı.

“2025’te Değil ama Zamanla Olur”

Pakistan Kripto Konseyi CEO’su Bilal bin Saqib ile yaptığı sohbette CZ’ye, Bitcoin’in 1 milyon dolara ulaşacağına inanıp inanmadığı soruldu. Zhao bu hedefin uzun vadede gerçekleşeceğine inandığını belirtti.

“Kripto para sektörü hâlâ yolun çok başında. Ama insanlar iyi şeylerin hemen olmasını istiyor,” dedi.

2025 yılı için bu seviyenin zor olduğunu ifade eden CZ, uzun vadede BTC’nin bu fiyatı görebileceğini söyledi.

“Ülkeler BTC Almak için Yarışacak”

Röportajda dikkat çeken bir diğer konu ise devletlerin BTC satın alma yarışıydı. CZ’ye göre, dünyanın en büyük ekonomisi olan ABD, BTC’yi rezerv varlık olarak tanımaya başladı bile. Ayrıca, Bitcoin dışında başka kripto varlıklar için de rezerv oluşturuluyor.

“Zengin ülkeler önce Bitcoin alacak. Çok fazla alacaklar.” diyen CZ, sonradan alım yapan ülkelerin, fiyat arttıktan sonra daha az BTC ile yetinmek zorunda kalacağını vurguladı.

“Bence ülkeler arasında Bitcoin ve büyük kripto paralara yönelik bir benimseme yarışı göreceğiz. Bu, sektör için iyi bir şey.” ifadelerini kullandı. Ancak küçük oyuncuların bu yarışta geri kalabileceğini de ekledi.

Haberin yazıldığı an itibarıyla Bitcoin fiyatı 84.455 dolar seviyesinde işlem görüyordu.