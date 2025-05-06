Binance kurucusu Changpeng “CZ” Zhao, Bitcoin’in mevcut döngüde 500.000 ile 1 milyon dolar arasında bir fiyata ulaşabileceğini söyledi.

CZ, yakın tarihli bir röportajda hem kripto para piyasasının mevcut durumu hem de kendi pozisyonu hakkında açıklamalarda bulundu. Bitcoin fiyatına ilişkin bu cesur tahmini, kurumsal yatırımcı ilgisinin artması, düzenlemelerdeki olumlu değişiklikler ve küresel kabul oranının genişlemesi gibi faktörlere dayandırdı.

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“Altyapı Hazır, Momentum Güçlü”

ABD’de spot Bitcoin ETF’lerinin onaylanması, geleneksel finans kurumlarının ve devlet fonlarının piyasaya daha fazla dahil olması gibi gelişmelerin, fiyatların önünü açtığını belirten CZ, net bir zaman aralığı vermese de “gerekli altyapının hazır ve yükseliş ivmesinin güçlü olduğunu” vurguladı.

“Memecoin’lerin Çoğu Başarısız Olacak”

Kripto para dünyasının genel gidişatını da değerlendiren CZ, şu anda ilginin büyük kısmını memecoin’lerin topladığını ancak bunların büyük bölümünün uzun vadede başarısız olacağını söyledi.

Buna karşın yapay zekâ (AI), merkezsiz bilim (DeSci) ve gerçek varlıkların tokenizasyonu gibi alanların daha derin ve sürdürülebilir değer yaratma potansiyeli taşıdığını belirtti.

CEO Değil Ama Hâlâ Etkili

2023 yılında Binance’teki CEO’luk görevinden ayrılan CZ, şu anda daha çok bir destekleyici ve yatırımcı rolü üstleniyor. Hâlâ şirkette önemli bir hisseye sahip ve merkezsiz teknolojilere yatırım yapmaya, kurucuları mentorlukla desteklemeye ve eğitim platformları inşa etmeye odaklandığını ifade etti.

CZ ayrıca, merkezi borsaların kullanıcılar için hâlâ en büyük giriş noktası olduğunu kabul ederken, uzun vadede işlemlerin merkezsiz altyapıya kayacağını öngördüğünü söyledi.

Geçtiğimiz dönemde aldığı 4 aylık hapis cezası hakkında da konuşan CZ, bu sürecin kendisi için zor ama aydınlatıcı olduğunu belirtti. Bu dönem sayesinde iş odaklı yaşam yerine sağlık, aile ve uzun vadeli etkiler üzerinde düşünmeye başladığını dile getirdi.