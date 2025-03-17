BNB Chain’de piyasaya sürülen MUBARAK (MUBARAK) adlı bir memecoin, kripto para piyasasındaki durgunluğa rağmen güçlü bir yükseliş kaydetti.

Özet:

MUBARAK adlı memecoin son 24 saatte %300’ün üzerinde değer kazandı.

Memecoin’de yaşanan bu yükselişte, Binance kurucusu Changpeng Zhao’nun (CZ) paylaşımının etkili olduğu tahmin ediliyor.

MUBARAK adlı memecoin’e erkenden yatırım yapan bir kişi, milyon dolarlık kazanç elde etti.

BNB Chain’de başlatılan MUBARAK adlı memecoin, günlük bazda %300’ün üzerinde değer kazanarak 0,1414 dolara kadar yükseldi. CoinGecko verilerine göre söz konusu token şu anda 0,09545 dolar seviyesinde işlem görüyor. MUBARAK’ın piyasa değeri 120 milyon doların üzerine yükseldikten sonra 01 milyon dolar seviyesine geri çekildi.

MUBARAK Neden Yükseliyor?

MUBARAK adlı memecoin’deki yükselişin en önemli nedeninin Changpeng Zhao’nun (CZ) projeye yatırım yapması olduğu düşünülüyor. Analitik platformu Lookonchain’e göre CZ yaklaşık 600 dolar değerindeki 1 BNB karşılığında MUBARAK satın aldı. CZ ayrıca BNB Chain’deki ilk memecoin’lerden biri olan TST’ye de yine aynı miktarda yatırım yaptı.

Changpeng Zhao geride bıraktığımız Şubat ayında yaptığı açıklamada memecoin’lerle ilgilenmediğini, bu tür projelere yatırım yapmadığını ve Binance’in TST’yi listelemesiyle herhangi bir ilgisinin olmadığını söylemişti. Ancak CZ’nin son hamlesi, yatırımcıların FOMO’ya kapılmasına yol açmış gibi görünüyor.

MUBARAK fiyatındaki yükselişi tetikleyen bir diğer faktör de listeleme haberi olarak değerlendiriliyor. 15 Mart’ta Binance Alpha tarafından listelenen MUBARAK, 17 Mart’ta ise Binance Futures platformunda listelendi ve kaldıraçlı işlemleri başlatıldı.

Küçük Yatırımla Milyon Dolarlık Kazanç

Her ne kadar memecoin’ler yüksek fiyat dalgalanmaları nedeniyle büyük riskler taşısa da fırsatı erkenden değerlendiren yatırımcılar için astronomik kazançlar sunabiliyor. MUBARAK adlı memecoin’de de benzer bir durum yaşandı.

Kısa bir süre önce 5.000 dolar değerinde 12,35 milyon MUBARAK satın alan bir yatırımcı, kısa süre sonra 2,25 milyon MUBARAK’lik satış yaparak 74.000 dolar kazandı. Söz konusu yatırımcının cüzdanında kalan 10 milyon MUBARAK token’in güncel değeri ise 1,3 milyon doların üzerine kadar yükseldi.

Fakat yatırımcıların memecoin’lerdeki bu tür agresif yükselişler karşısında dikkatli olması gerekiyor. Zira bu tür astronomik yükselişleri genellikle sert düşüşler takip ediyor.