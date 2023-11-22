Changpeng Zhao (CZ) 175 milyon dolarlık kefaletle serbest bırakıldı.

Changpeng Zhao bu kapsamda 15 milyon dolarlık teminat gösterdi. CZ, kefalet şartlarını ihlal etmesi durumunda bu teminatı kaybedecek.

21 Kasım Salı günü Seattle’daki mahkeme salonuna gelen Changpeng Zhao, hakkındaki suçlamaları kabul etti. Dünyanın en büyük kripto para borsası Binance’in kurucusu CZ, 175 milyon dolarlık kefaletle serbest bırakıldı.

Changpeng Zhao bu kefalet anlaşmasıyla birlikte 23 Şubat 2024 tarihindeki duruşmasından 14 gün önce ABD’ye dönmeyi kabul etti. Changpeng Zhao eğer duruşmadan 14 gün önce ABD’ye dönmezse hakkında tutuklama emri çıkarılacak ve 10 yıla kadar hapis cezasına çarptırılacak.

Changpeng Zhao’nun Kefalet Anlaşması

Changpeng Zhao, ABD Adalet Bakanlığı ile yaptığı anlaşma kapsamında kara para aklamayı önleme (AML) hükümlerini ihlal ettiğini kabul etti. Bu kapsamda Binance 4,3 milyar dolar, Changpeng Zhao ise 50 milyon dolarlık para cezasına çarptırıldı.

Changpeng Zhao, ABD hükümetinin Binance’e yönelik yaptırımlarını duyurmasının ardından 175 milyon dolarlık kefaletle serbest bırakılmayı kabul etti. Changpeng Zhao bu süreçte ikametgah adresi konusunda avukatını bilgilendirmeyi ve duruşma tarihleri konusunda bilgilendirilmesi için telefon numarasını paylaşmayı kabul etti.

Changpeng Zhao’nun kefaletle serbest kaldığı süre boyunca herhangi bir suça karışmaması gerekiyor. Aksi takdirde Changpeng Zhao 10 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilir. Hafif bir suç işlemesi durumunda ise Changpeng Zhao’nun cezası bir yıl artabilir.

Changpeng Zhao ayrıca dava sürecinde tanıkları ve herhangi bir kişiyi etkilemeye teşebbüs etmeyeceğini kabul etti. CZ’nin aynı zamanda lisanslı bir doktor tarafından reçete edilmediği sürece uyuşturucu ilaç kullanmaması ve kullanması durumunda DNA örneğinin alınması konusunda işbirliği içerisinde hareket etmesi gerekiyor.

Changpeng Zhao 175 milyon dolarlık kefaleti için 15 milyon dolarlık teminat yatırdı. Eğer Zhao kefalet koşullarını ihlal ederse teminat olarak yatırdığı bu parayı kaybedecek. Bununla birlikte iki kişi, 100.000 ve 250.000 dolarlık teminatlarla Changpeng Zhao’ya kefil oldu.

Şimdi Changpeng Zhao’nun kefalet şartlarının bölge yargıcı tarafından incelenmesi gerekiyor. Eğer her şey yolunda giderse Zhao’nun kefaleti 27 Kasım 2023 tarihinden itibaren geçerli olacak. Changpeng Zhao’nun bu tarihe kadar ABD sınırları içerisinde kalması gerekiyor.

Dünyanın en büyük kripto para borsası Binance’in kurucusu Changpeng Zhao, ABD’de Banka Gizlilik Yasasını ihlal ettiği gerekçesiyle 18 aya kadar hapis cezasıyla karşı karşıya. Bununla birlikte federal savcılar daha uzun bir hapis cezası isteminde bulunabilir.