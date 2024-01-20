Sıfır işlem ücreti promosyonunun sonlanması, SEC davası ve Changpeng Zhao’nun istifası sonrasında Binance’in pazar payı ciddi şekilde azaldı.

Kripto para analitik platformu TokenInsight tarafından hazırlanan bir rapor, 2023 yılında en iyi kripto para borsalarının pazar payında ve işlem hacminde ciddi değişiklikler yaşandığını gösteriyor. Rapora göre Binance’in pazar payı %54,2’den %48,7’ye gerilerken OKX ve Bybit’in pazar payı ise sırasıyla %4,3 ve %2,2 oranında arttı.

Yıllık işlem hacmi en yüksek 3 kripto para arasında sırasıyla Binance, Upbit ve OKX yer alıyor. Kripto para odaklı türev oranları konusunda ise yıllık işlem hacmi en yüksek 3 kripto para borsası sırasıyla şu şekilde: Binance, OKX ve Bybit.

Binance’in Pazar Payı ve Esnekliği

Lider kripto para borsası Binance’in pazar payı 2023 yılının başında %54,2 seviyesindeydi ve sektörde baskın bir pazar payına sahipti. Ancak sıfır işlem ücreti kampanyasının sona ermesi, SEC’in açtığı dava ve Changpeng Zhao’nun CEO’luk görevinden istifa etmesi gibi gelişmeler sonucunda Binance’in pazar payı %50’nin altına geriledi.

Her ne kadar Changpeng Zhao’nun istifasının ardından bir noktada Binance’in pazar payı %32’ye gerilse de sonrasında hızla toparlanarak yılı %48,7 seviyesinde kapattı.

TokenInsight raporuna göre bu toparlanmada Binance’in düzenleyici baskılar karşısındaki sağlam duruşu ve kullanıcı varlıklarının güvende olduğuna yönelik taahhüdü kullanıcıların borsaya olan güvenini arttırdı ve Binance’in pazar payındaki düşüş bir miktar toparlandı.

Binance’in pazar payı azalırken OKX ve Bybit borsalarının pazar paylarında ise sırasıyla %4,3 ve %2,2 oranında artışlar yaşandı. Pazar payı %15,7’ye ulaşan OKX, ikinci sıraya yükseldi. Bybit ise %11,6’lık pazar payıyla üçüncü sırada yer aldı.

Her ne kadar Binance, %53,7’lik pazar payıyla spot ve türev alım satımlara hükmetmeye devam etse de bu oran 2022 yılındaki %60,1’lik pazar payına oranla ciddi bir düşüşe işaret ediyor.

Merkezsiz Kripto Para Borsaları ve Token Performansları

TokenInsight raporunda ayrıca merkezsiz kripto para borsalarının (DEX) 2023 yılı performansına da yer veriliyor. Merkezi borsaların (CEX) aksine merkezsiz kripto para borsaları (DEX) 2023 yılında güçlü kalarak toplam işlem hacminin yaklaşık %2,83’ünü oluşturdu.

Orca ve PancakeSwap gibi borsalar Solana ekosisteminin popülaritesini arttırmasıyla ciddi bir pazar payı büyümesi yaşadı.

TokenInsight raporu, 2023 yılında kripto para borsalarına ait token’lerin performansına da ışık tutuyor. FTT, MX ve BGB 2023 yılında %200’ün üzerinde yükselişler yaşayarak piyasanın genelini geride bıraktı. 2023 yılında en iyi performans sergileyen borsa token’i ise %400 oranında değer kazanan Trader Joe’nun kripto para birimi JOE.