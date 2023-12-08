Yargıç Richard Jones, Changpeng Zhao’nun kaçma riski bulunduğu konusunda ABD hükümetiyle aynı fikirde.

Geride bıraktığımız ay ABD’ye giderek ABD Adalet Bakanlığı’yla uzlaşmaya varan Changpeng Zhao’nun 23 Şubat 2024 tarihinde cezası belirlenene kadar ABD’de kalması gerekecek. Çünkü Yargıç Richard Jones, Changpeng Zhao’nun Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki (BAE) evine dönmesine, kaçma riski bulunduğu gerekçesiyle izin vermedi.

Resmi mahkeme belgelerine göre Yargıç Richard Jones, Changpeng Zhao’nun ABD ile güçlü bir bağı olmaması nedeniyle Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki (BAE) evine dönmesinin kaçış riski oluşturabileceğine hükmetti.

Cezası Belirlenene Kadar ABD’de Kalacak

Hatırlanacağı üzere 21 Kasım’da ABD Adalet Bakanlığı (DOJ) ile Binance uzlaşmaya vardı. ABD Adalet Bakanlığı, Binance’i 2018 yılından bu yana devam eden ceza davalarının kapatılması karşılığında 4,3 milyar dolar para cezasına çarptırıldı. Bu süreçte ABD’deki mahkemeye bizzat gelerek hakkındaki suçlamaları kabul eden Changpeng Zhao ise Binance’teki CEO’luk görevinden istifa etti.

Her ne kadar Changpeng Zhao, duruşmasından 14 gün önce ABD’ye dönmesine olanak sağlayan 175 milyon dolarlık kefaletle serbest bırakılsa da ABD’li yetkililer Changpeng Zhao’nun Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki (BAE) evine dönmesine izin vermedi.

Yetkililerin Changpeng Zhao’nun ABD’de kalmasını emretme nedenleri şu şekilde: Kaçma riski, ABD ile Birleşik Arap Emirlikleri arasında suçluların iadesi anlaşması bulunmaması, Birleşik Arap Emirlikleri’nin Changpeng Zhao’ya vatandaşlık teklif etmesi, Changpeng Zhao’nun serveti ve Birleşik Arap Emirlikleri’yle güçlü ilişkileri.

Changpeng Zhao ise ABD Hükümeti’nin bu talebine şiddetle karşı çıkıyor. Suç geçmişinin olmadığını belirten Changpeng Zhao, Binance’e ilişkin geçmişteki eylemlerinin tüm sorumluluğunu, ve suçlamalar ile uzlaşma şartlarını kabul ettiğini öne sürerek ne servetinin ne de Birleşik Arap Emirlikleri’nde ikamet etmesinin kaçış riski oluşturmadığını savunuyor.

Yargıç Richard Jones ise bu davanın olağanüstü bir dava olduğuna inanıyor ve bu nedenle ABD hükümeti lehine karar verdiğini belirtiyor. Yargıç Richard Jones kararın gerekçelerini şu şekilde açıklıyor:

Sanık, çoğu durumda hükümetin talebinin reddedilmesine neden olacak yeterli gerekçeler ileri sürdü. Bununla birlikte, hükümetin en önemli gerekçesi ise sanığın muazzam servetinin kapsamı ve BAE ile bir iade anlaşmasının bulunmaması.

Changpeng Zhao suçlu bulunması halinde 18 aya kadar hapis cezasına çarptırılabilir.