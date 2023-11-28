Changpeng Zhao, cezası belirlenene kadar ABD’de kalması gerekebilir.

Changpeng Zhao’nun cezası 2024 yılının Şubat ayında belli olacak ve kısa bir süre önce medyaya yansıyan raporlar, Chagpeng Zhao’nun cezası belirlene kadar ABD’de kalmak zorunda olduğunu gösteriyor.

ABD Washington Batı Bölgesi Bölge Mahkemesi Yargıcı Richard Jones, 2024 yılının Şubat ayında cezası belirlenene kadar Changpeng Zhao’nun Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) dönmesini geçici olarak engelleyen bir emir yayınladı.

Changpeng Zhao geride bıraktığımız haftanın başlarında ABD Adalet Bakanlığı ile varılan uzlaşma kapsamında hakkındaki suçlamaları kabul etmişti. Seattle’daki ABD Washington Batı Bölgesi Bölge Mahkemesi Yargıcı Richard Jones 27 Kasım’da yayınladığı bir emirle Changpeng Zhao’nun cezası belirlenene kadar ABD’de kalması gerektiğine hükmetti.

ABD’li savcılar daha önce Changpeng Zhao’nun “önemli mal varlığına ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile güçlü bağlara” sahip olduğunu ve bu nedenle de istemediği takdirde olası cezalardan kaçınmak için ABD’ye gelmemeyi tercih edebileceğini ve ABD yasalarından kaçabileceğini belirtmişti. Savcılar ayrıca ABD ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasında suçluların iadesi anlaşması olmadığına dikkat çekti. Bu nedenle Changpeng Zhao’nun ABD topraklarını terk etmesi durumunda bir daha geri gelmeyeceğine dair beklentiler var.

Sonuç olarak federal savcılar, cezası belirlenene kadar Changpeng Zhao’nun hapse atılmadan ABD’de kalmasını istiyor. Dolayısıyla son kararla birlikte Changpeng Zhao’nun 2024 yılının Şubat ayında belirlenecek cezasını beklerken Birleşik Arap Emirlikleri’ne dönmesine izin veren sulh mahkemesi yargıcının önceki kararı bozulmuş oldu.

Gerde bıraktığımız hafta başında Changpeng Zhao, ABD Adalet Bakanlığı (DOJ) ile varılan uzlaşma kapsamında CEO’luk görevinden istifa etmeyi ve 50 milyon dolarlık para cezası ödemeyi kabul etmişti. Binance ise uzlaşma kapsamında 4,3 milyon dolarlık para cezasına çarptırıldı.

Changpeng Zhao, geride bıraktığımız hafta başında Seattle’daki ABD Washington Batı Bölgesi’ne gelerek Banka Gizlilik Yasasını ihlal etmekten suçlu olduğunu kabul etti. Bu gelişmenin hemen ardından Changpeng Zhao 175 milyon dolarlık kefaletle serbest bırakıldı.