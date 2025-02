Binance’in eski CEO’su Changpeng Zhao memecoin’lere dair önemli açıklamalarda bulundu.

Zhao, şimdiye kadar herhangi bir memecoin’e veya NFT’ye yatırım yapmadığını söyledi. Binance’in kurucusu, yatırım anlayışının temel prensiplere dayandığını söyledi ve şunları kaydetti:

TST got listed on Binance. A few thoughts:

1. CZ said “fundamentals”, then talks about a test coin turned meme coin.

I posted to clarify that TST was NOT endorsed by me/us. It was just a test token used in a video tutorial. But every clarification post just made it more viral…

— CZ 🔶 BNB (@cz_binance) February 9, 2025