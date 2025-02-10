Binance’in eski CEO’su Changpeng Zhao memecoin’lere dair önemli açıklamalarda bulundu.

Zhao, şimdiye kadar herhangi bir memecoin’e veya NFT’ye yatırım yapmadığını söyledi. Binance’in kurucusu, yatırım anlayışının temel prensiplere dayandığını söyledi ve şunları kaydetti:

“CZ temel ilkelerden uzaklaşıyor mu? Hayır. Ben bir geliştiriciyim. Her zaman temele odaklanırım.”

TST got listed on Binance. A few thoughts: 1. CZ said “fundamentals”, then talks about a test coin turned meme coin. I posted to clarify that TST was NOT endorsed by me/us. It was just a test token used in a video tutorial. But every clarification post just made it more viral… — CZ 🔶 BNB (@cz_binance) February 9, 2025

Binance’in Test (TST) Token Listelemesi ve CZ’nin Açıklamaları

Changpeng Zhao’nun bu açıklaması, kurucusu olduğu Binance borsasının, Test (TST) token’i listelemesinin ardından geldi. TST Token, Zhao’nun eğitim platformu tarafından hazırlanan bir videoda yer almış ve kısa süre içerisinde spekülatörlerin ilgisini çekerek milyonlarca dolarlık değerlemeye ulaşmıştı. Zhao, bu kararın alınmasında hiçbir rolü olmadığını belirtti:

“TST’nin Binance’te listelenme sebebi ne? Kesin olarak bilmiyorum. Listeleme sürecine kesinlikle dahil değilim.”

Changpeng Zhao, ABD Adalet Bakanlığı’yla vardığı uzlaşma kapsamında Binance borsasındaki CEO’luk görevinden istifa etti ve Giggle Academy adlı bir eğitim platformu kurdu. Giggle Academy tarafından hazırlanan ve BNB Chain’deki ilk memecoin üretme platformu Four.meme’i tanıtan videoda Test (TST) token oluşturuldu. TST’nin kontrat adresinin videoda yer alması nedeniyle kısa token kısa sürede ciddi yükseliş yaşadı.

Zhao bu yükselişin, token’in Çin’deki kripto para topluluğu tarafından hızla benimsenmesinden kaynaklandığını söyledi. Ancak, eğitim videosu bir süre sonra silindi. Buna rağmen, memecoin popülerliğini korudu ve ekip videoyu yeniden yüklemek zorunda kaldı.

Changpeng Zhao ve Memecoin’ler

CZ, TST tokeninin Binance veya herhangi bir kişiyle bağlantılı olmadığını net bir şekilde ifade etti. CZ, “Memecoin’lere yatırım yapmamam onlara karşı olduğum anlamına gelmez.” ifadelerini kullanarak düşüncelerini dile getirdi.

Kişisel servetinin 60 milyar doların üzerinde tahmin edilen Zhao, aynı zamanda spor arabalar veya sanat koleksiyonlarına da ilgi duymadığını belirtti.

“Memler eğlenceli. Bu alanda uzman değilim. Ancak memlere sıkı sıkıya bağlı büyük bir topluluk var. Onlara karşı gelmeyin.”

Zhao’nun bu açıklamaları, memecoin’lerin yükselişi ve Binance’in listeleme politikaları hakkında süregelen tartışmalara yeni bir perspektif getirdi.