Eski Binance CEO’su Changpeng Zhao (CZ), memecoin’lerin geleneksel yatırım modellerine bir başkaldırı olduğunu düşünüyor.

Memecoin’lere Bakış Açısı Değişti

Geçmişte yaptığı açıklamalarda memecoin’leri “garip ve umutsuz” olarak tanımlayan CZ, artık bu alana daha sıcak bakıyor.

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Zhao Foresight News’e verdiği röportajda, sosyal medyada daha aktif olduğunu ve memecoin topluluğunu anlamaya çalıştığını belirtti. Daha önce bu akımdan uzak durmasına rağmen, son dönemde kendi evcil hayvanının fotoğrafları üzerinden oluşturulan memecoin projelerine izin verdi. Ancak hiçbirini resmi olarak desteklemediğini, çünkü belirli bir token’ı seçmenin diğer toplulukları dışlayacağını ifade etti.

Binance’in kurucu ortağı olan CZ, bugünün meme coin furyasını kripto dünyasının ilk günlerine benzetti. Bitcoin’in erken dönemlerinde yeni bir zincir oluşturmanın 20.000 satır kod yazmak anlamına geldiğini, ancak ERC-20 standardının bu süreci kolaylaştırarak herkesin akıllı sözleşmeyle token oluşturmasına olanak tanıdığını hatırlattı. Şimdi ise bir meme görselinin bile yeni bir token başlatmak için yeterli olduğunu belirtti. Zhao, blockchain’in temel mantığının değişmediğini savundu:

“Bir konsepti destekleyen ve ona katılan insanlar varsa, değeri olur. Kimse ilgilenmezse, değeri olmaz.”

CZ’ye göre, memecoin’lerin yükselişi, geleneksel girişim sermayesi (VC) modellerine duyulan hayal kırıklığından kaynaklanıyor. Ayrıca, regülatörlerin genellikle bu varlıkları göz ardı etmesi de popülerleşmelerinde rol oynuyor.

Kaçırılan Fırsatlar ve Hapishane Deneyimi

CZ, Ethereum’un kurucularından Vitalik Buterin’i 2013’ten beri tanımasına rağmen ETH’ye yatırım yapmadığını itiraf etti. Ethereum’un değerinin binlerce kat artmasını kaçırdığını söyleyerek bu fırsatı değerlendirememekten üzüntü duyduğunu belirtti.

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Ayrıca, kara para aklamayı önleme yasalarını ihlal ettiği gerekçesiyle aldığı dört aylık hapis cezasını da değerlendirdi. “Çok kötü bir deneyimdi” diyen CZ, fiziksel olarak zorlayıcı olmasa da belirsizliğin kendisini en çok etkileyen faktör olduğunu dile getirdi.

Şimdi önceliklerinin değiştiğini belirten CZ, artık sağlığına ve ilişkilerine daha fazla önem verdiğini vurguladı.