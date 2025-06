Binance borsasının kurucusu ve eski CEO’su Changpeng Zhao (CZ), DeFi ekosistemindeki kullanıcıları koruyacak yeni bir öneride bulundu.

CZ, DeFi ekosistemindeki yatırımcıları front running ve tasfiye saldırılarından koruyacak bir çözüm önerisi sundu. Zhao bu kapsamda yatırımcıların emirlerinin ve pozisyonlarının gizli kaldığı bir “dark pool” merkezsiz borsa (DEX) fikrini ortaya attı.

Given recent events, I think now might be a good time for someone to launch a dark pool perp DEX.

I have always been puzzled with the fact that everyone can see your orders in real-time on a DEX. The problem is worse on a perp DEX where there are liquidations.

Even with a CEX…

— CZ 🔶 BNB (@cz_binance) June 1, 2025