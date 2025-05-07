Binance’in eski CEO’su Changpeng Zhao (CZ), tartışmalı memecoin platformu Pump Fun’ın rakibi olan Boop Fun adlı projenin kurucusunu yalan ve yanlış bilgi yaymakla suçladı.

CZ, sosyal medya platformu X’te yaptığı bir paylaşımda, daha önce Binance’te çalışıp işten çıkarılan ve şimdi Boop Fun’un kurucusu olduğu iddia edilen Dingaling isimli kişiyi, içeriden işlem yapmak ve Binance’teki pozsiyonu hakkında yalan söylemekle suçladı. Zhao şu ifadelere yer verdi:

“Bazı eski çalışanlar içeriden işlem yaptıkları için Binance’ten kovuldu, birkaç yıl sonra da kendilerini bir şeylerin kurucusu ya da CXO’su ilan ettiler. Binance’te CEO, CTO, CMO, CCO, CFO ve COO dışında hiçbir ‘C’ unvanlı pozisyon olmadı.”

Bu paylaşımda isim verilmemesine rağmen, X kullanıcılarının büyük bölümü CZ’nin hedef aldığı kişinin Dingaling olduğuna inanıyor.

Ethos Network’te Sert Eleştiri: “Artık Güvenilir Değil”

CZ’nin açıklamasının ardından, Ethos Network isimli kripto inceleme platformunda “Yalancı, şaibeli uygulamalar, artık güvenilir değil” başlıklı bir kullanıcı yorumu yayınlandı.

Chad.farm adlı bir kullanıcı, Zhao’yu “kripto para piyasasındaki en saygın figürlerden biri” olarak tanımladığı Dingaling hakkında yanıltıcı bilgi yaymak ve itibar suikastı yapmakla suçladı. Aynı yorumda Zhao’nun kendini kurtarmak için Dingaling’i kamuoyunun önüne attığı belirtildi.

Topluluk İkiye Bölündü

Ancak bu eleştiriler, bazı kullanıcılar tarafından duygusal tepkilerle yazılmış ve eldeki bilgilerin net olmadığını gösteren yorumlar olarak değerlendirildi.

Şu ana kadar 78 etkileşim alan incelemenin %56’sı olumlu, yani topluluk da bu konuda bölünmüş durumda. Dingaling ise şu ana dek iddialara dair herhangi bir açıklama yapmadı.