Binance’in kurucusu ve eski CEO’su Changpeng Zhao (CZ), Bitcoin’deki son fiyat hareketlerini değerlendirdi. Zhao’ya göre, mevcut düşüşler uzun vadeli yatırımcılar için sadece birer “düzeltme” niteliğinde.

Zhao, “Yeni tüm zamanların en yüksek seviyesi (ATH) gelmeden önce olan her şey teknik olarak bir düşüştür.” ifadelerini kullanarak yatırımcıların büyük resmi görmesi gerektiğini vurguladı.

Remember, by definition, everything before the next ATH is a dip. — CZ 🔶 BNB (@cz_binance) June 23, 2025

Ancak CZ’ye göre asıl soru, yeni bir zirvenin gelip gelmeyeceği. Bu noktada seçici olunması gerektiğini belirten Zhao, “Sadece az sayıda güçlü kripto para bunu başarabilecek. Uzun vadeli dayanıklılık ve büyüme potansiyeli olan projelere odaklanın.” dedi.

CoinGecko verilerine göre Bitcoin, gün içinde 98.467 seviyesine kadar geriledikten sonra kayıplarının bir kısmını telafi etti. Haber yayına hazırlandığı sırada BTC 101.500 seviyesinden işlem görüyor. Zhao daha önce Bitcoin’in 1 milyon seviyesini “kesinlikle” göreceğini öne sürmüştü.

Yeni zirve beklentileri sürerken, piyasa oyuncuları Bitcoin’deki düzeltmeleri fırsat olarak mı değerlendirmeli, yoksa dikkatli mi olmalı? Tartışma sürüyor.