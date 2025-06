Binance’in kurucusu ve eski CEO’su Changpeng Zhao (CZ), Bitcoin’deki son fiyat hareketlerini değerlendirdi. Zhao’ya göre, mevcut düşüşler uzun vadeli yatırımcılar için sadece birer “düzeltme” niteliğinde.

Zhao, “Yeni tüm zamanların en yüksek seviyesi (ATH) gelmeden önce olan her şey teknik olarak bir düşüştür.” ifadelerini kullanarak yatırımcıların büyük resmi görmesi gerektiğini vurguladı.

Remember, by definition, everything before the next ATH is a dip.

— CZ 🔶 BNB (@cz_binance) June 23, 2025