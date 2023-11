Geride bıraktığımız haftanın başlarında Changpeng Zhao (CZ), ABD Adalet Bakanlığı (DOJ) ile varılan uzlaşma kapsamında Binance’teki CEO’luk görevinden istifa etti. Bu gelişmenin ardından kripto para topluluğu Changpeng Zhao hakkında destek mesajları gönderdi.

Dünyanın en büyük kripto para borsasının kurucusu ve eski CEO’su Changpeng Zhao, bu yılın başlarında şirketinin 6. yıldönümünü kutlamıştı. ABD Adalet Bakanlığı ile varılan uzlaşma kapsamında Changpeng Zhao istifa etti ve Binance borsası 4,3 milyar dolarlık devasa bir ceza ödemeyi kabul etti.

Bu gelişmeyi takip eden 24 saat içerisinde Binance borsasından 1 milyar doların üzerinde para çıkışı gerçekleşti. Changpeng Zhao’nun destekçileri ise Twitter üzerinden borsanın kurucusuna destek mesajları gönderdi.

Bu yazımızda Changpeng Zhao’nun kripto para piyasasına ilişkin akıllardan çıkarılmaması gereken 3 tavsiyesine yer vereceğiz.

Binance CEO’su ve kurucusu CZ, yalnızca gelir elde etmek için değil, kripto paraların teknolojisi için de bu işle ilgileniyordu. Changpeng Zhao kripto para piyasasına girmeden önce Şangay’daki brokerlar için hisse senedi alım satım sistemleri geliştiriyordu

Her an geliştirme zamanı.

Tıpkı Microsoft’tan Steve Ballmer’ın Geliştiriciler, geliştiriciler, geliştiriciler, geliştiriciler, geliştiriciler, geliştiriciler, geliştiriciler, geliştiriciler,” sloganı gibi Changpeng Zhao da kripto para piyasasındaki geliştiriciler için bir ilham kaynağı, destekleyici oldu.

Bununla birlikte Changpeng Zhao’nun ile Apple’ın kurucusu Steve Jobs’un hayatı ve yaşam felsefesi arasındaki benzerlikler dikkat çekiyor. Steve Jobs bir keresinde şu açıklamayı kaydetmişti:

Kripto para piyasasının her geçen gün büyümesiyle sektörde geliştiricilere duyulan talep de hızla artıyor.

It's always a build market.

Changpeng Zhao’nun kripto para sektörüne girmeden önce hisse senedi alım satım sistemleri geliştirme konusundaki tecrübesi göz önünde bulundurulduğunda, Binance’in eski CEO’sunun piyasalarda arz ve talep ekonomisi konusunda oldukça deneyimli olduğu anlaşılıyor.

Bu özellikle kripto para piyasası için oldukça önemli bir tavsiye. Hükümetler ve merkez bankaları tarafından sınırsızca basılan itibari para birimlerine bir alternatif olarak geliştirilen Bitcoin’in (BTC) arzı 21 milyon ile sınırlıdır. Bununla birlikte Bitcoin’de önümüzdeki 5 ay içerisinde dördüncü blok ödülü yarılanmasının gerçekleşmesi bekleniyor. Bu da Bitcoin arzında deflasyonist bir etki yaratıyor.

Don’t try to accumulate assets with unlimited supply. It’s a game you will never win. Only the supplier wins.

Instead, only accumulate assets with limited supply.

— CZ 🔶 BNB (@cz_binance) February 1, 2021