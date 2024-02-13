Changpeng Zhao’nun (CZ) cezası Nisan ayı sonlarında belli olacak.

Changpeng Zhao 22 Kasım’da ABD Adalet Bakanlığı’yla (DoJ) varılan uzlaşma kapsamında hakkındaki suçlamaları kabul etmiş ve Binance’teki CEO’luk görevinden ayrılmıştı. O tarihten bu yana ABD’de bulunan Changpeng Zhao’nun cezası belli olana kadar ülkeyi terk etmesine izin verilmiyor.

İlk olarak 23 Şubat olarak belirlenen duruşma tarihi, kısa bir süre önce yeniden güncellendi. Changpeng Zhao’nun cezasının belli olacağı duruşma 30 Nisan 2024 tarihinde görülecek.

Kara para aklama karşıtı önlemleri (AML) ihlal etmekten suçlu bulunan Changpeng Zhao, 175 milyon dolarlık kefalet karşılığında serbest kalmıştı. Zhao’nun kefalet şartlarını ihlal etmesi durumunda el konulmak üzere emanet hesabına 15 milyon dolarlık ek transfer gerçekleştirildi.

Changpeng Zhao ayrıca ABD Adalet Bakanlığı’yla (DoJ) varılan uzlaşma kapsamında 50 milyon dolar, Binance’in ise 4,3 milyar dolar para cezası ödemesi gerekiyor.

Changpeng Zhao’nun Duruşması İki Ay Ertelendi

Binance kurucusu ve eski CEO’su Changpeng Zhao’nun normalde bu ayın sonlarında hakim karşısına çıkması bekleniyordu.

Ancak Seattle’daki mahkemeye yapılan bildirime göre duruşma 30 Nisan tarihine ertelendi. CNBC’nin haberine göre söz konusu erteleme bildirimi, 12 Şubat’ta yayınlandı. Zhao’nun avukatı da gizlilik kaygıları nedeniyle konuyla ilgili yorum yapmayı reddetti.

Sonuç olarak Changpeng Zhao bir süre daha Dubai’deki ailesinden uzak kalacak gibi görünüyor.

Daha önce Dubai’de hastaneye kaldırılan bir aile üyesinin ameliyatını gerekçe göstererek seyahat izni talebinde bulunan Changpeng Zhao’nun bu talebi reddedilmişti.

ABD’li yetkililer, Zhao’nun Binance’deki öz sermayesinin tamamını teklif etmesine rağmen geri döneceğinin garantisi olmaması nedeniyle bu kararı aldı.

Changpeng Zhao’nun avukatları, müvekkillerinin küçük çaplı bir cezaya çarptırılacağını ve bu nedenle kaçması için hiçbir neden olmadığını savunuyor. Bununla birlikte Changpeng Zhao, Ceza Yönetmeliği’nin üst sınırı olan 18 aya kadar hapis cezasına çarptırılabilir.

Savcılar Daha Ağır Bir Ceza Verilmesini Talep Edebilir

Son raporlar, savcıların Changpeng Zhao’nun daha ağır bir cezaya çarptırılmasını talep ettiği yönünde. Öte yandan ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, Changpeng Zhao’nun en azılı suçluluların ABD yaptırımlarını delmesine olanak sağladığını iddia ediyor.

Zhao’nun avukatları ise bu durumun Binance’in AML departmanındaki eksikliklerden kaynaklandığını savunuyor.

Binance, siber saldırıların takibi için kolluk kuvvetleriyle işbirliği yapma konusunda iyi bir sicile sahip ve şimdiye kadar birçok kez yasadışı bir şekilde elde edilen fonları, kolluk kuvvetleri talep etmeden önce dondurdu.

Bu anlamda Changpeng Zhao’nun yetkililerle işbirliği yapması nedeniyle savcıların taleplerinin kabul edilmesi pek de olası görünmüyor. Avukatlarının doğru hamleler yapması durumunda Zhao’nun hapis cezasından kurtulabileceği de iddialar arasında.