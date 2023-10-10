Changpeng Zhao, Bitcoin (BTC) fiyatı hakkında öngörülerde bulundu.

Özet:

Binance kurucusu ve CEO’su Changpeng Zhao, 2024 yılındaki blok ödülü yarılanmasının ardından BTC fiyatının tüm zamanların en yüksek seviyesine yükseleceğini öngörüyor. CZ, yatırımcıların bu nedenle FOMO’ya kapılmaması konusunda da uyarılarda bulundu.

CZ, Bitcoin fiyatının bir gecede iki kat yükselmeyeceğine, blok ödülü yarılanması sonrasında fiyat düzeltmeleri ve konsolidasyon süreçleri de yaşanacağına dikkat çekiyor.

Changpeng Zhao, tarihsel süreçte blok ödülü yarılanmalarını takip eden bir sonraki yıl Bitcoin fiyatının yükselişe geçerek çoklu zirveler kaydettiğini belirtti.

Sabretmek Önemli

Lider kripto para borsası Binance’in CEO’su Changpeng Zhao, kripto para piyasasındaki en önemli gündem maddelerinden biri hakkında açıklamalarda bulundu. Changpeng Zhao, 25 Nisan 2024 yılında gerçekleşmesi beklenen Bitcoin blok ödülü yarılanması hakkındaki görüşlerini paylaştı.

Zhao, 2024 yılındaki blok ödülü yarılanmasının ardından Bitcoin’in tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşacağını öngörüyor. Bununla birlikte Binance kurucusu yatırımcılara FOMO’ya kapılmamaları için bir takım tavsiyelerde bulundu.

Her ne kadar tarih her zaman tekerrürden ibaret olmasa da geçmiş verilerden yola çıkarak açıklamalarda bulunan CZ, şimdiye kadar sıklıkla yaşanan olaylara atıfta bulundu.

Heyecan

Bitcoin’deki blok ödülü yarılanması, yatırımcıları ve kullanıcıları en çok heyecanlandıran olaylardan biri. Piyasaya yönelik haberler, heyecan, endişe, umut ve sosyal medya paylaşımları yatırımcıların piyasaya hissiyatını ciddi şekilde etkileyebilir.

Beklentiler

Blok ödülü yarılanması kaynaklı yükseliş beklentileri, yatırımcıların yüksek riskli işlemler açmalarına sebebiyet verebilir. Changpeng Zhao da bu konuda uyarılarda bulundu.

Kripto para piyasasındaki fiyat hareketliliklerinin öngörülemez olduğunu belirten Zhao, Bitcoin fiyatının bir gecede iki katına çıkmayacağını, yarılanma sonrasında fiyat düzeltmeleri ve konsolidasyon süreçleri de yaşanabileceğine dikkat çekti.

Changpeng Zhao’nun Bitcoin Fiyat Tahmini

Binance kurucusu Changpeng Zhao, Bitcoin’deki blok ödülü yarılanmasını takip eden bir sonraki yılda BTC fiyatının tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşacağını öngörüyor.

2020 yılının Mayıs ayındaki blok ödülü yarılanmasını örnek gösteren Zhao, BTC fiyatının o dönemde ortalama 8 bin dolardan işlem gördüğünü, bir sonraki yıl ise %231’lik artış yaşayarak 29.000 dolara ulaştığını belirtti.

Bitcoin’in tüm zamanların en yüksek seviyesine giden yolculuğunda birçok kez yeni bir zirve belirlediğini belirten CZ, yine benzer bir durum yaşanacağını öngörüyor. Changpeng Zhao konuyla ilgili olarak yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

Yarılanmadan sonraki yıl, BTC fiyatı birçok kez yeni ATH (tüm zamanların en yüksek seviyesi) belirledi. İnsanlar bunun nedenini sorguluyor. İnsanlar çok çabuk unutuyor. Yarılanma sonrasındaki fiyat hareketliliklerinin kanıtlanmış bir ndeni olduğunu söylemiyorum. Ayrıca tarih her zaman tekerrür etmeyebilir.