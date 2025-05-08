Binance’in eski CEO’su Changpeng Zhao (CZ), Başkan Donald Trump’tan resmi olarak af talebinde bulunduğunu açıkladı.

CZ, BitMEX kurucularına verilen af kararını emsal olarak gösterirken, BSA (Bankacılık Gizliliği Yasası) ihlali nedeniyle ABD tarihinde hapis cezası alan tek kişi olduğunu da vurguladı.

Eski CEO’dan Af Başvurusu

CZ, Farokh Radio adlı podcast’te yaptığı açıklamada, af başvurusunun iki hafta önce avukatları aracılığıyla yapıldığını söyledi. Bu kararın, Mart ayında Bloomberg ve Wall Street Journal’da çıkan haberlerin ardından alındığını belirtti.

“Bloomberg ve WSJ bu haberleri yaptıktan sonra, ‘madem yazıyorlar, biz de resmî başvuruyu yapalım’ dedik.” diyen CZ, daha önce çıkan haberleri X (eski Twitter) üzerinden yalanlamıştı.

Mart ayında çıkan haberlerde, CZ’nin Trump ailesiyle bağlantılı kripto para girişimleri kapsamında af arayışında olduğu öne sürülmüştü. CZ ise o dönemde ABD’deki Binance anlaşmalarıyla ilgili herhangi bir görüşme yapmadığını savunmuştu. Yine de olası bir af kararına karşı olmadığını belirtti:

“Hiçbir mahkûm affa karşı çıkmaz. Üstelik ABD tarihinde yalnızca bir BSA ihlaliyle hapis cezası alan tek kişi benim.

CZ, Trump’ın daha önce BitMEX kurucularını affetmiş olmasının da başvuru kararında etkili olduğunu belirtti. Söz konusu af, BSA ihlallerinden suçlu bulunan Arthur Hayes gibi isimleri kapsıyordu.

Binance’e Dönüş Planı Yok

Her ne kadar af başvurusunda bulunmuş olsa da, CZ Binance’e geri dönmeyi düşünmediğini açıkça ifade etti:

“Tekrar Binance CEO’su olma gibi bir niyetim yok.” diyen Zhao, görevden ayrılmış olsa da hâlâ şirketin en büyük hissedarı konumunda.

CZ’nin hukuki süreci, Kasım 2023’te ABD yetkilileriyle yaptığı anlaşmada kara para aklama suçunu kabul etmesiyle başlamıştı. Bu süreçte Binance 4,3 milyar dolarlık ceza ödemeyi kabul ederken, CZ de 50 milyon dolarlık bireysel ödeme yapmış ve CEO’luk görevinden ayrılmıştı.

Ayrıca 4 ay hapis cezasına çarptırılmış ve Binance’te herhangi bir görev alması yasaklanmıştı. ABD Adalet Bakanlığı’na (DOJ) göre, başkanlık affı cezasını silmese de, CZ’nin şirkette yeniden yönetimsel veya operasyonel bir rol üstlenmesinin önünü açabilir.

Uluslararası Danışmanlık Faaliyetleri Sürüyor

Hapis cezasını tamamladıktan sonra CZ, farklı ülkelerde danışmanlık yapmaya başladı.

Pakistan’da, ülkenin kripto konseyine politika ve altyapı planlaması konusunda destek veriyor.

Kırgızistan’da, Ulusal Yatırım Ajansı ile Web3 ve dijital finans projeleri için bir iş birliği protokolü imzaladı.