29 Eylül Pazar günü X hesabından uzun bir açıklama paylaşan Zhao, günde bir meyve yemenin bile lüks olduğunu söyledi. Binance’in kurucusu Changpeng Zhao (CZ), 4 aylık cezasının ardından 27 Eylül Cuma günü tahliye edilmişti.

gm, the food taste so good… And what a luxury to be able to have more than one piece of fruit per day! I know some of you may have a lot of questions. I won't have all the answers. Let me chill for a bit. Then figure out the next steps. There are always more opportunities in… https://t.co/9hvgp8Bo97 — CZ 🔶 BNB (@cz_binance) September 29, 2024

Bir süre dinlendikten sonra gelecek için planlamalara başlayacağını söyleyen Zhao, “Gelecekte her zaman geçmişten daha fazla fırsat vardır.” ifadelerini kullandı. Zhao ayrıca en zor zamanlarında kendisine verdikleri destek için kripto para topluluğuna teşekkür etti.

Changpeng Zhao Nisan ayında dört ay hapis cezasına çarptırılmış ve Haziran başında federal hapishaneye teslim olmuştu.

Changpeng Zhao’nun Gelecek Planları

Zhao geleceğe dair planlarından da bahsetti ve kurucusu olduğu Giggle Academy isimli yeni eğitim projesinin hayatının önemli bir parçası olacağını söyledi. Binance’den ayrıldıktan sonra blockchain ve merkeziyetsiz finans projelerine destek vermeye devam edeceğini belirten Zhao, uzun vadeli yatırımcı olduğunu ve bu yatırımların getirisini değil, yaratacağı etkiyi önemsediğini söyledi. Zhao ayrıca bir kitap yazdığını ve şimdiye kadar üçte ikisini tamamladığını ifade etti.

“Her Kurucunun Hayali”

Zhao kurucusu olduğu Binance borsasına dair de açıklamalarda bulundu. Binance’teki CEO’luk görevinden ayrılmasının ardından borsanın gayet iyi ilerlediğini ve bu başarılı gidişatın her kurucunun hayali olduğunu dile getirdi.

ABD Adalet Bakanlığı (DoJ), Changpeng Zhao’nun Binance’in yönetimine geri dönmesini yasaklamış olsa da, Zhao borsadaki %90’lık hissesiyle şirkette önemli bir etki yaratmaya devam edecek. Kripto para topluluğu Changpeng Zhao’nun gelecekteki adımlarını merakla bekliyor.