29 Eylül Pazar günü X hesabından uzun bir açıklama paylaşan Zhao, günde bir meyve yemenin bile lüks olduğunu söyledi. Binance’in kurucusu Changpeng Zhao (CZ), 4 aylık cezasının ardından 27 Eylül Cuma günü tahliye edilmişti.

gm, the food taste so good… And what a luxury to be able to have more than one piece of fruit per day!

I know some of you may have a lot of questions. I won't have all the answers.

Let me chill for a bit. Then figure out the next steps. There are always more opportunities in… https://t.co/9hvgp8Bo97

