Binance’in kurucusu ve eski CEO’su Changpeng Zhao kripto para sektöründeki altın kurallarını bir kez daha hatırlattı.

Zhao, 2021 yılının Şubat ayında yaptığı paylaşımda “Eğer hodl etmezsen zengin olamazsın.” ifadelerine yer vermişti. Zhao’nun bu paylaşımından 9 ay sonra kripto para piyasasında fiyatlar zirve seviyelere ulaşmıştı. Changpeng Zhao 4 yıl önceki bu paylaşımını alıntılayarak şu notu düştü:

“4 yıl önce bugün. Bazı şeyler asla değişmez.”

4 years ago today. Some things never change. 😂 https://t.co/lSfLHbjF5W — CZ 🔶 BNB (@cz_binance) February 10, 2025

CZ’nin 4 Vurgusu ve Piyasa Döngüsü Teorisi

Changpeng Zhao’nun takipçileri bu mesajdaki bazı önemli detaylara dikkat çekiyor. Mesajda Zhao 4 sayısına vurgu yapıyor. Changpeng Zhao 4 ifadesini piyasadaki FUD’a (Korku, Belirsizlik ve Şüphe) dikkat çekmek için kullanıyor.

Changpeng Zhao ayrıca 4 yıllık piyasa döngüsü teorisinin de savunucuları arasında yer alıyor. Teoriye göre kripto para piyasasında her dört yılda bir boğa sezonu yaşanıyor ve bu döngü, bir önceki boğa koşusunun ardından gelen ayı piyasası ve toparlanma süreçlerini takip ediyor. Kripto para piyasasında bir önceki boğa sezonu 2021 yılında gerçekleşti. Bu nedenle bir sonraki rallinin 2025 yılında gerçekleşeceğine dair beklentiler bir hayli yüksek.

2025 Yılında Boğa Sezonu Beklentileri

2025 yılında boğa sezonu beklentilerini olumsuz etkileyen birkaç faktör var. 2021 yılının Şubat ayında Bitcoin %36, Ethereum ise %7,43 değer kazanmıştı. Mevcut durumda ise düzenlemeler ve makroekonomik gelişmelerdeki belirsizlikler piyasayı olumsuz etkiliyor. Öte yandan kripto para piyasasının yapısı da giderek daha karmaşık bir hal alıyor.

Tüm bunlara rağmen Changpeng Zhao, kripto paralara yatırım yaparken en önemli faktörlerin sabır ve inanç olduğuna dikkat çekiyor. Zhao ne olursa olsun, uzun vadede varlıklarını ellerinde tutabilenlerin kazanacağına inanıyor. Tarih tekerrür ederse 2025 yılı Changpeng Zhao’yu bir kez daha haklı çıkarabilir.