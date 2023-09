Kısa bir süre önce CNBC’nin Mad Money programının sunucusu Jim Cramer Binance’i ve Changpeng Zhao’yu desteklemeye başladığına dair söylentiler medyaya yansıdı.

Changpeng Zhao bu söylentilere hızlı bir şekilde yanıt verdi. Changpeng Zhao yaptığı Twitter paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Changpeng Zhao, ters indikatör olarak da anılan Jim Cramer’in Binance’i destekler nitelikte açıklama yaptığına ilişkin söylentileri yalanladı.

#Binance @cz_binance FUD alert?🚨

This screenshot of Jim Cramer is from a video in September 2022, where he discusses Treasuries.

The topic of Jim Cramer on CNBC this Sept 5 is about "Hero stocks":https://t.co/j132GxTCl5

There is also no recent video on Mad Money about this… pic.twitter.com/DVdVFS8gN9

— CryptoBusy (@CryptoBusy) September 5, 2023