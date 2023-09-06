Kısa bir süre önce CNBC’nin Mad Money programının sunucusu Jim Cramer Binance’i ve Changpeng Zhao’yu desteklemeye başladığına dair söylentiler medyaya yansıdı.

Changpeng Zhao bu söylentilere hızlı bir şekilde yanıt verdi. Changpeng Zhao yaptığı Twitter paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Fotoşoplu görüntülere inanmayın çocuklar.

Changpeng Zhao, ters indikatör olarak da anılan Jim Cramer’in Binance’i destekler nitelikte açıklama yaptığına ilişkin söylentileri yalanladı.

#Binance @cz_binance FUD alert?🚨 This screenshot of Jim Cramer is from a video in September 2022, where he discusses Treasuries. The topic of Jim Cramer on CNBC this Sept 5 is about "Hero stocks":https://t.co/j132GxTCl5 There is also no recent video on Mad Money about this… pic.twitter.com/DVdVFS8gN9 — CryptoBusy (@CryptoBusy) September 5, 2023

Jim Cramer’in yaptığı iddia edilen açıklamalar toplulukta da alay konusu oldu. Bazıları Jim Cramer’in yaptığı iddia edilen açıklamaların “Binance’in sonunun yaklaştığı” anlamına geldiğini ifade ederek şaka yaptı. Jim Cramer bugüne kadar birçok öngörüde bulundu ancak bu iddiaların büyük bir kısmı yanlış çıktı.

5 Eylül’de medyaya yansıyan ekran görüntülerinde Jim Cramer’in Binance konusunda iyimserleştiği ve BNB’ye yöneldiği ifade ediliyordu. Bugüne kadarki öngörülerinde çoğunlukla başarısız olmasından dolayı bazı kişiler Jim Cramer’in bu öngörüsünden sonra Binance’te işlerin yolunda gitmeyeceği konusunda şakalar yapmaya başladı.

Jim Cramer bu yılın Şubat ayında insanlara Silicon Valley Bank (SVB) hisselerini satın almalarını tavsiye etmişti. Ancak Jim Cramer’in bu tavsiyesinden yaklaşık bir ay sonra Silicon Valley Bank (SVB) iflas etti ve ABD’de bir bankacılık krizini tetikledi.

“Crypto Busy” adlı Twitter kullanıcısı, Jim Cramer’in Binance ve BNB hakkında yaptığı iddia edilen açıklamaların sahte olduğunu bildirdi. “Crypto Busy” söz konusu ekran görüntülerinin Mad Money programının 2022 yılının Haziran ayında yayınlanan bir bölümünden alındığını ve Cramer’in o bölümde hazine tahvilleri hakkında konuştuğunu ifade etti.

Konuya açıklık getiren Changpeng Zhao, takipçilerine fotoşoplu görüntülere inanmamalarını tavsiye etti ve paylaşımın sonunda “4” ifadesine yer verdi. Changpeng Zhao ile özdeşleşen bu ifade “FUD’un göz ardı edin” anlamına geliyor.

Jim Cramer’in Başarısız Öngörüleri

Eski fon yöneticisi Jim Cramer, kripto paralar konusundaki görüşlerini son yıllarda birçok kez değiştirdi.

Jim Cramer, 2022 yılının Aralık ayında yaptığı paylaşımda takipçilerini kripto paralarını satmaya davet etti. O dönemde Bitcoin 17 bin dolardan işlem görüyordu. Ancak sonrasında lider kripto para birimi 31.800 doların üzerine kadar yükseldi. Her ne kadar lider kripto para birimi şu anda 25.751 dolar seviyesinde işlem görse de Jim Cramer’in Aralık ayındaki açıklamasından bu yana hala %50 artıda.

Jim Cramer Mart ayında ise takipçilerine kripto para piyasasındaki yükselişi satış fırsatı olarak kullanmaları konusunda tavsiyede bulundu. Fakat Cramer bir kez daha yanıldı.O dönemde Elon Musk dahi Jim Cramer başarısız öngörüleriyle alay etti.