Binance kurucusu ve CEO’su Chanpeng Zhao (CZ) son dönemde borsasını hedef alan düzenleyicilerin ve medyanın baskısından korkmuyor.

Changpeng Zhao bu baskıları FUD olarak nitelendiriyor ve şirketinin değerini kanıtlaması için bir fırsat olarak görüyor. Geride bıraktığımız Cuma günü Twitter’da (X) bir Spaces oturumuna katılan Changpeng Zhao, Binance’i Sam Bankman-Fried’ın iflas eden kripto para borsası FTX’e benzetenleri hedef aldı. Bu girişimleri FUD olarak nitelendiren CZ, Binance’in tüm bu olumsuz baskılara rağmen geniş kullanıcı tabanını ve pazar payını koruyarak gücünü kanıtladığını ifade etti.

Changpeng Zhao konuyla ilgili olarak şunları kaydetti:

İki yıl öncesine kıyasla çok daha güçlü bir şirket haline geldiğimizi düşünüyorum. Bence yasalarla uyumluluk konusunda da rakiplerimizin çok çok ilerisindeyiz.

Changpeng Zhao bu açıklamalarıyla 5 Haziran 2023 tarihinde kendisine ve borsası Binance’e açılan davada yer alan suçlamalara yanıt verdi. Binance’e ve ABD’deki yan kuruluşu Binance US’e yöneltilen suçlamalara karşı çıktı. SEC söz konusu davada şirketin milyonlarca dolarlık fonunun CZ’nin şirketleri arasında transfer edildiğini belirterek kara para aklama iddialarında bulunmuştu. SEC ayrıca Binance’i ABD topraklarında yasadışı bir şekilde faaliyet göstermekle suçlamıştı.

Ancak SEC, Binance’i hedef alan tek ABD merkezli düzenleyici değil. ABD Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu (CFTC) de 27 Mart’ta ABD’nin vadeli işlemler ve ticaret yasalarını ihlal ettiği gerekçesiyle borsaya dava açmıştı. Binance, ABD’nin yanı sıra Kanada, Avustralya ve Fransa gibi birçok ülkede de finansal düzenleyicilerin radarında.

Her ne kadar Changpeng Zhao, tüm bu düzenleyici baskılara rağmen şirketinin lider borsa konumunu korumayı başardığını ifade etse de davaların şirketi olumsuz etkilemediğini söyleyemeyiz. Zira CoinGecko verilerine göre SEC’in Binance’e açtığı davadan bir hafta sonra Binance’in pazar payı %78 oranında düştü. Binance’in işlem hacmi ise %52 oranında azaldı.

Twitter Spaces oturumunda kendinden emin bir ses tonuyla açıklamalarda bulunan Zhao, kripto para düzenlemeleri konusunda iyileşmeler gördüğünü ifade etti. Zhao, Fransa, Hong Kong ve Japonya gibi ülkelerde kripto para düzenlemeleri konusunda olumlu gelişmeler yaşandığını bildirdi.

Bununla birlikte Changpeng Zhao ABD’deki düzenleyici faaliyetleri es geçmedi. Binance kurucusu, SEC’in Grayscale ve Ripple’a karşı kaybettiği davaların sektör için önemli olduğunu söyledi. Changpeng Zhao şunları kaydetti:

Bence kripto para düzenlemelerinde şeffaflık konusunda eksiklikler var. Sadece yaptırım uyguluyorlar ve bu oldukça üzücü. Umarım, iletişim ve işbirliği ile işler daha olumlu bir şekilde ilerleyebilir.