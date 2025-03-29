Binance’in kurucusu ve eski CEO’su Changpeng Zhao, Myanmar ve Tayland’da meydana gelen yıkıcı depremin ardından bölgedeki mağdurlara destek olacağını açıkladı. Zhao, her iki ülkeye 500’er BNB bağışlayacağını duyurdu ve fonların en iyi nasıl ulaştırılabileceği konusunda takipçilerinin fikirlerini sordu.

Yerel kaynaklara göre 28 Mart’ta yerel saatle 13:20’de meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki deprem, Myanmar’ın en büyük ikinci şehri Mandalay’a yaklaşık 10 mil uzaklıkta gerçekleşti. Resmi raporlar, 144 kişinin hayatını kaybettiğini, yaklaşık 700 kişinin yaralandığını ve çok sayıda yapının kullanılamaz hale geldiğini gösteriyor.

I will donate 500 BNB each to Myanmar and Thailand. Is there a transparent on-chain donation system with DID? If not, I will rely on @Binance and @Binance_TH_ to distribute. — CZ 🔶 BNB (@cz_binance) March 28, 2025

Depremin ardından Myanmar’daki askeri yönetimin lideri Min Aung Hlaing, uluslararası topluma acil yardım çağrısında bulundu. Kurtarma çalışmaları sürerken, Zhao, X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Myanmar ve Tayland için 500’er BNB bağışlayacağım. Şeffaf bir zincir üstü bağış sistemi var mı? Yoksa, fonların dağıtımı için @Binance ve @Binance_TH_’ye güveneceğim.”

Zhao’nun bu çağrısı, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Bazı kullanıcılar, bağışların şeffaf bir dijital kimlik (DID) tabanlı sistem üzerinden yapılmasının güvenilir olacağını savunurken, bazıları Binance’in doğrudan dağıtım yapmasının daha etkili bir çözüm olabileceğini belirtti. Bir kullanıcı, Zhao’ya şu sözlerle teşekkür etti:

“Bu inanılmaz cömert bir hareket! Eğer şeffaf bir DID tabanlı sistem olursa harika olurdu, ancak Binance’in dağıtım yapması da mantıklı bir seçenek. Myanmar ve Tayland halkına destek olduğunuz için teşekkürler!”

Kripto Paralar Kriz Dönemlerinde Nasıl Yardımcı Oluyor?

Zhao’nun kripto para ile yaptığı bağış, kriz zamanlarında dijital varlıkların nasıl kritik bir rol oynayabileceğini bir kez daha gözler önüne serdi. Kripto para ile yapılan bağışlar, sınır ötesi işlemlerde hız, düşük maliyet ve şeffaflık avantajı sağlıyor.

Bu, Zhao’nun afet mağdurlarına yaptığı ilk bağış değil. Daha önce, Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei tarafından desteklenen Libra adlı kripto projesinin dolandırıcılık çıkmasının ardından 150 BNB (100.000 dolar) bağışlamıştı.

Benzer şekilde, 2023’te Türkiye ve Suriye’yi vuran deprem felaketi sırasında da kripto bağışlar büyük rol oynadı. Hayırsever Haluk Levent liderliğinde organize edilen kampanyalar, bölgedeki mağdurlara hızlı bir şekilde ulaştırıldı.

Öte yandan The Giving Block gibi kuruluşlar, 2023’te Maui’deki orman yangını mağdurları için 1 milyon doların üzerinde bağış topladı ve Kaliforniya’daki yangınlar için Ocak 2023’ten bu yana 1 milyon dolardan fazla fon sağladı.

Kripto paraların geleneksel finansla entegrasyonu, insani yardım süreçlerini hızlandırarak daha fazla kişiye ulaşmayı mümkün kılıyor. Ancak, bağışların doğru adreslere ulaşmasını sağlamak için güvenilir platformlarla iş birliği yapmak büyük önem taşıyor.