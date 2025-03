Binance’in kurucusu ve eski CEO’su Changpeng Zhao, Myanmar ve Tayland’da meydana gelen yıkıcı depremin ardından bölgedeki mağdurlara destek olacağını açıkladı. Zhao, her iki ülkeye 500’er BNB bağışlayacağını duyurdu ve fonların en iyi nasıl ulaştırılabileceği konusunda takipçilerinin fikirlerini sordu.

Yerel kaynaklara göre 28 Mart’ta yerel saatle 13:20’de meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki deprem, Myanmar’ın en büyük ikinci şehri Mandalay’a yaklaşık 10 mil uzaklıkta gerçekleşti. Resmi raporlar, 144 kişinin hayatını kaybettiğini, yaklaşık 700 kişinin yaralandığını ve çok sayıda yapının kullanılamaz hale geldiğini gösteriyor.

I will donate 500 BNB each to Myanmar and Thailand.

Is there a transparent on-chain donation system with DID? If not, I will rely on @Binance and @Binance_TH_ to distribute.

— CZ 🔶 BNB (@cz_binance) March 28, 2025