Kripto para piyasası 2023 yılıyla birlikte yükselişe geçti. Ancak buna rağmen Binance’in kurucusu ve CEO’su Changpeng Zhao’nun serveti yıl başından bu yana ciddi şekilde azaldı.

Özet:

Changpeng Zhao’nun serveti 2023 yılında %80 oranında azaldı.

Changpeng Zhao’nun servetinde yaşanan bu sert düşüşte, Binance’in başta ABD olmak üzere çeşitli ülkelerde karşı karşıya olduğu düzenleyici baskı etkili oldu.

Dünyanın en büyük kripto para borsası Binance, başta ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) başta olmak üzere birçok ülkenin finansal düzenleyicileri tarafından hedef alındı. 2023 yılının ilk çeyreğinde Binance, kripto para borsalarında gerçekleştirilen tüm işlemlerin %62’lik aslan payına ev sahipliği yapıyordu.

Binance’in bu hakimiyetinde borsanın yüksek işlem hacimli pariteler için uyguladığı sıfır işlem ücreti kampanyası etkili oldu. Sonuç olarak 2023 yılının Ocak ayında Binance kurucusu Changpeng Zhao’nun serveti 96 milyar dolara ulaştı.

Ancak sıfır işlem ücreti kampanyasının sona ermesiyle Binance borsasında işler kötüye gitmeye başladı. Araştırma şirketi CCData’nın verilerine göre yılın üçüncü çeyreğinde Binance’in kripto para borsaları arasındaki pazar payı %51’e geriledi. Bloomberg, Binance’in işlem hacimlerinde ciddi düşüşler yaşandığını dolayısıyla borsanın gelirlerinin %38 oranında azaldığını bildirdi. Bu gelişmeler ışığında Bloomberg Milyarderler Endeksi verileri Changpeng Zhao’nun net servetinin 12 milyar dolar azalarak 17,2 milyar dolara gerilediğini gösteriyor.

Binance’in Karşı Karşıya Olduğu Sorunlar

Son aylarda Binance ile küresel düzenleyiciler arasındaki gerilimler ciddi şekilde arttı. 2023 yılının başlarında ABD Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu (CFTC), Binance hakkında yasal işlem başlattı. Binance, CFTC’nin yönelttiği suçlamalarla mücadele etmeye devam ediyor.

Bununla birlikte Binance US’ın ABD doları işlemlerini durdurmasının ardından Bloomberg, Binance’in değerini “sıfır” olarak güncelledi. 2022 yılının Mart ayındaki bir raporda Binance US’ın piyasa değeri 4,7 milyar dolar olarak hesaplanmıştı.

Öte yandan ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), 5 Haziran 2023 tarihinde Binance’e, Binance US’a ve Changpeng Zhao’ya federal menkul kıymet yasalarını ihlal ettikleri gerekçesiyle dava açtı.