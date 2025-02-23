Binance’in eski CEO’su Changpeng “CZ” Zhao, 1 BNB değerinde $TST tokeni satın aldığını, ancak bunu likidite havuzuna eklemekte zorlandığını açıkladı.

CZ, X (eski adıyla Twitter) üzerinden yaptığı paylaşımda merkeziyetsiz borsaların (DEX) kullanımının beklediğinden çok daha karmaşık olduğunu belirtti:

“DEX kullanımı çok daha zor. 27 dakikada test alımı yapabildim… Hâlâ likidite havuzuna nasıl ekleyeceğimi çözemedim. Üstelik bunu yaparken herkes blok zincirinde izliyor.”

Zhao’nun bu paylaşımı merkeziyetsiz finans (DeFi) ekosisteminde kullanıcı deneyiminin hâlâ gelişime açık olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

CZ’ye 1 Milyon Dolar Değerinde Kripto Gönderildi

CZ, $TST satın almadan yaklaşık bir saat önce, cüzdanına 1 milyon dolar değerinde kripto para geldiğini açıkladı.

Eski Binance CEO’su, söz konusu cüzdandan 150 BNB (yaklaşık 100.000 dolar) değerinde bir bağış yaptığını, ancak beklenmedik bir şekilde bu tutarın on katı kadar kripto paranın geri geldiğini söyledi. Changpeng Zhao bu fonlarla ne yapması gerektiğini takipçilerine sordu:

“Bunu bir likidite havuzuna mı eklemeliyim? Airdrop mu yapmalıyım? Bağış mı yapmalıyım? Yakım adresine mi göndermeliyim? Başka fikirleriniz var mı? Ciddi bir soru. Spam mesajlardan kaçınmak için sadece takip ettiğim kişilerin yanıt vermesine izin veriyorum.”

Zhao’nun takipçilerinden gelen öneriler arasında token’lerin yakılması, hayır kurumlarına bağışlanması veya bir airdrop yapılması gibi çeşitli fikirler vardı. CZ’nin fonlarla ne yapacağı henüz netleşmese de, bu miktarın bir kısmını TST satın almak için kullanmış olabileceği düşünülüyor.

TST’nin İlginç Hikayesi

Test Token (TST), başlangıçta gerçek bir kripto para olarak tasarlanmamıştı. TST, Binance Smart Chain (BSC) üzerinde memecoin oluşturmaya olanak sağlayan Four.meme platformu için hazırlanan tanıtım videosu sırasında test için basıldı.

BNB Chain ekibi tarafından yayınlanan videoda TST’nin sözleşme adresi de yer alıyordu. Bu durum özellikle Çin’deki spekülatörler tarafından hızla fark edildi.

Birkaç saat içinde trader’lar tokeni yoğun şekilde satın almaya başladı ve TST tamamen kontrolden çıktı. İlk piyasa değeri 500.000 dolarken, üç gün içinde spekülatif alımlarla 50 milyon dolara ulaştı.

Hype ve spekülatif alımlar sayesinde hızla değer kazanan TST, 9 Şubat 2025’te Binance borsasında resmen listelendi. Borsa, TST/USDT ve TST/USDC işlem çiftlerini aktif hale getirerek likiditeyi artırdı.

Binance: “$TST Bizimle İlgili Değil”

Binance, topluluktaki spekülasyonlara yanıt olarak TST’nin resmi bir Binance token’i olmadığını defalarca vurguladı. Borsa, listelenmenin tamamen piyasa koşulları doğrultusunda gerçekleştiğini ve Binance’in tokenin oluşturulması veya yönetilmesi konusunda herhangi bir dahiliyetinin olmadığını belirtti.

Ancak CZ’nin bizzat TST satın alması, tokenin daha fazla ilgi görmesine ve işlem hacminin artmasına neden oldu.

Kripto piyasasında meme coin çılgınlığı devam ederken, $TST’nin hızlı yükselişi, topluluğun yeni fırsatlar yaratma konusundaki etkisini bir kez daha gözler önüne serdi.