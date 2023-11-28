Kripto para piyasasının en etkili isimlerinden Changpeng Zhao, Binance ve çatısı altında faaliyet gösteren şirketlerle ilişkisini sonlandırıyor. Geride bıraktığımız hafta Binance’teki CEO’luk görevinden ayrılan Changpeng Zhao bu kez de Binance.US’daki görevinden istifa etti.

Changpeng Zhao (CZ), 28 Kasım 2023 tarihinde Binance’in Amerikan kolu olan Binance.US’in yönetim kurulu başkanlığından da istifa etti. Binance US cephesinden yapılan Twitter paylaşımında Changpeng Zhao’nun borsanın yönetim kurulu başkanlığından istifa ettiği doğrulandı.

Tüm bu gelişmeler, Binance’in ve kurucusu Changpeng Zhao’nun geride bıraktığımız hafta başında ABD Adalet Bakanlığı (DOJ) ile uzlaşmaya varmasının ardından gerçekleşti. BinanceUS cephesinden yapılan açıklamadan bir kesit şu şekilde:

CZ, Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinden ayrılmaya karar verdi ve oy haklarını bir vekalet düzenlemesiyle devretti. Şu andan itibaren, kurucunun Binance.US’ye olan ilgisi “tamamen ekonomik” olacak ve firmanın yönetimine dahil olmayacak.

Her ne kadar BinanceUS, Binance’ten bağımsız bir şirket olarak kurulsa da bu yılın başlarında ABD devlet kurumları her iki borsayı da Chanpeng Zhao’nun yönettiğini iddia etti. Bununla birlikte BinanceUS, tüm iddialara rağmen Binance’ten bağımsız bir şekilde faaliyet gösterdiklerini savunuyor.

BinanceUS, geçen hafta Binance ile ABD Adalet Bakanlığı arasında varılan uzlaşmada yer alan taraflardan biri olmadıklarını açıkladı. BinanceUS, DOJ, FinCEN, OFAC veya CFTC tarafından şirkete yöneltilen herhangi bir yaptırım olmadığına dikkat çekti. BinanceUS ile ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) arasındaki dava ise hala devam ediyor.

Geride bıraktığımız hafta Çarşamba günü Binance, ABD Adalet Bakanlığı ile uzlaşmaya vararak hakkındaki suçlamaları kabul etti. Uzlaşma kapsamında Binance 4,3 milyar dolar, Changpeng Zhao ise 50 milyon dolarlık para cezasına çarptırıldı.

Uzlaşmanın medyaya yansımasından çok kısa bir süre sonra Binance borsasındaki CEO’luk görevinden istifa ettiğini bildiren Changpeng Zhao, yeni dönemde merkezsiz finansla ilgileneceğini ve yeni bir girişim başlatma planının olmadığını ifade etti. Changpeng Zhao’nun cezası 2024 yılının Şubat ayında belli olacak. Chanpeng Zhao’nun 18 aydan daha az bir hapis cezasına çarptırılması bekleniyor.