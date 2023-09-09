FTX’in çöküşünden zarar gören bir hedge fonu yöneticisi, Binance için tehlike çanlarının çaldığını iddia ediyor.

Ikigai Asset Management’ın kurucusu Travis Kling, Binance’e ilişkin yeni bir olumsuz gelişme yaşanacağına dair uyarıda bulundu. Travis Kling bu konuyla ilgili olarak “ateş olmayan yerden duman çıkmaz.” ifadelerini kullandı.

Travis Kling’in şirketi Ikigai Asset Management, 2022 yılının Kasım ayındaki FTX çöküşü nedeniyle ciddi şekilde zarar görmüştü.

Travis Kling Salı günü Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, 2022 yılının Aralık ayından bu yana Binance’te yaşanan olumsuz gelişmelere yer verdiği bir zaman çizelgesi paylaştı. Travis Kling’in bu paylaşımı Binance’in üst düzey yöneticilerinin dikkatini çekti.

🚨🚨 Binance's Slow Train Wreck 🚨🚨 As summer officially draws to a close, you may have been away from the screens over the last few months. Below is a summary of the major negative events for Binance since December. It's helpful to see it all in one place. Next time someone… pic.twitter.com/bYgcVGJBdG — Travis Kling (@Travis_Kling) September 5, 2023

Travis Kling, Binance’i FTX’e Benzetiyor

Travis Kling Twitter hesabı üzerinden paylaştığı zaman çizelgesinde, Binance’in güvenilirliğine gölge düşüren 40’ı aşkın olaya yer verdi. Bu olaylar arasında Binance’in Kanada’dan çekilmesi, toplu işten çıkarma hamleleri, ABD’li düzenleyicilerin açtığı davalar gibi borsayı çevreleyen olumsuz gelişmeler yer alıyor.

Öte yandan Perşembe günü The Delphi Podcast’e katılan Travis Kling, röportajında Binance’in tıpkı FTX’i iflasa götüren varlık-yükümlülük uyumsuzluğuna sahip olduğundan şüphelendiğini belirtti. Varlık-yükümlülük uyumsuzluğu, borsanın müşterilerinden gelen para çekme taleplerini karşılamak için yeterli varlığa sahip olmadığı anlamına gelir. Kling, Binance’in kurumsal fonlarla müşteri fonlarını birbirine karıştırmasının olası bir çöküş riskini arttırdığını ifade etti.

Kling, Binance’in BNB fiyatını desteklemek için müşteri fonlarını kullandığının ortaya çıkması durumunda kripto para sektörünün bir tür FTX 2.0’la karşı karşıya kalacağı konusunda uyarıda bulundu. Travis Kling’e tüm bu olaylara rağmen Binance’in hala neden çökmediği de soruldu.

Kling bu sorunun iki olası yanıtı olduğunu iddia etti: Binance CEO’su Changpeng Zhao’nun borsayı ayakta tutmak için kendi servetini kullanması ve Asyalı yatırımcıların borsaya büyük güven duyması.

It's a great question and the short answer is I don't know for sure. The reason I titled it the "Slow Train Wreck" was to acknowledge how strange the timeline has been. A few possibilities, some, all or none of which may be correct- 1- Changpeng is a rich guy. His personal… — Travis Kling (@Travis_Kling) September 6, 2023

Binance’in Üst Düzey Yöneticileri İddialara Yanıt Verdi

Binance’i çevreyeleyen olumsuzluklardan biri de borsanın üst düzey yöneticilerinin 2023 yılında ani bir şekilde istifa kararı almasıydı. Hatta son olarak kısa bir süre önce Binance’in Ürün Müdürü Mayur Kamat görevinden istifa etti.

Binance’in eski yöneticilerinden Patrick Hillman, bu iddialara yanıt veren ilk kişilerden biri oldu. Hillman Perşembe günü yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Binance çökmedi. Çünkü Binance dünyanın en önemli kripto para piyasalarında en büyük pazar payına sahip.

Öte yandan her ne kadar Changpeng Zhao doğrudan Travis Kling’e yanıt vermese de Binance’e yönelik “olumsuz haberler/söylentiler hakkında açıklamalarda bulundu. Changpeng Zhao, Binance borsasıyla ilgili olumu gelişmelerden bahsetti. Changpeng Zhao konuyla ilgili olarak şunları kaydetti:

Ayrıca şunlardan da bahsetmek gerek: kazanılan davalar, başarılı banka ortaklıklarının sonrası rekor para yatırma işlemleri, yeni fiat kanalları, eski ürünlerin sorunsuz bir şekilde kapatılması ve yeni ürünlerin piyasaya sürülmesi, yeni işe alımlar, yeni pazarlar. Tüm para çekme işlemleri (ve para yatırma işlemleri) usulüne uygun bir şekilde gerçekleştirilmektedir. Tüm müşteri fonları SAFU’dur (güvendedir) ve %100 oranında korunmaktadır.