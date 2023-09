FTX’in çöküşünden zarar gören bir hedge fonu yöneticisi, Binance için tehlike çanlarının çaldığını iddia ediyor.

Ikigai Asset Management’ın kurucusu Travis Kling, Binance’e ilişkin yeni bir olumsuz gelişme yaşanacağına dair uyarıda bulundu. Travis Kling bu konuyla ilgili olarak “ateş olmayan yerden duman çıkmaz.” ifadelerini kullandı.

Travis Kling’in şirketi Ikigai Asset Management, 2022 yılının Kasım ayındaki FTX çöküşü nedeniyle ciddi şekilde zarar görmüştü.

Travis Kling Salı günü Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, 2022 yılının Aralık ayından bu yana Binance’te yaşanan olumsuz gelişmelere yer verdiği bir zaman çizelgesi paylaştı. Travis Kling’in bu paylaşımı Binance’in üst düzey yöneticilerinin dikkatini çekti.

🚨🚨 Binance's Slow Train Wreck 🚨🚨

As summer officially draws to a close, you may have been away from the screens over the last few months.

Below is a summary of the major negative events for Binance since December. It's helpful to see it all in one place. Next time someone… pic.twitter.com/bYgcVGJBdG

— Travis Kling (@Travis_Kling) September 5, 2023