Binance’e ve kurucusu Changeng Zhao’ya yönelik korku, belirsizlik ve şüphe (FUD) odaklı söylentilerin sayısı her geçen gün artıyor.

Son dönemde Binance’in birçok üst düzey yöneticisi istifa etti ve borsanın çöküşün eşiğinde olduğuna yönelik birçok söylenti medyaya yansıdı. Bununla birlike dünyanın en büyük kripto para borsası Binance son yıllarda dünyanın dört bir yanındaki birçok düzenleyici tarafından hedef alındı.

Binance’in kurucusu Changpeng Zhao her seferinde hızlı bir şekilde aksiyon olarak bu söylentileri ilk elden yalanladı.

Kısa bir süre önce Binance’in ABD kolu Binance.US’ın CEO’su istifa etti. Bu gelişme her zaman olduğu gibi çeşitli söylentileri de beraberinde getirdi. Twitter hesabı üzerinden açıklamalarda bulunan Changpeng Zhao, takipçilerine bir kez daha korku, belirsizlik ve şüpheyi (FUD) gözardı etmelerini tavsiye etti.

Bu hafta Bnance.US’ın üç üst düzey yöneticisi şirketten ayrıldı. Daha önce da Binance’in birçok üst düzey yöneticisi istifa ederek işten ayrılmıştı.

İstifalarla ilgili söylentilere yanıt veren Changpeng Zhao, Binance.US CEO’su Brian Shroder’in şirketten ayrılmasına da değindi. Binance.US CEO’su Brian Shroder, bu hafta başında görevinden istifa etmişti. Changpeng Zhao bu konuyla ilgili olarak şu paylaşımı yaptı:

Brian Shroder, iki yıl önce katıldığında yapmayı hedeflediği şeyi başardıktan sonra hak ettiği bir tatile çıkıyor. Katkıları için kendisine minnettarız.

Brian Shroder’in istifası sonrası Binance.US’ın yeni CEO’su SEC ve New York Fed’in eski üyesi Norman Reed oldu. Changpeng Zhao, Norman Reed’in kamudaki geçmiş tecrübelerinin Binance.US’ın giderek düşmanca bir hal alan düzenleyici ortamda ilerlemesine yardımcı olacağını belirtti.

The Wall Street Journal, Perşembe günü Binance.US’ın Hukuk Başkanı Krishna Juvvadi ve Baş Risk Sorumlusu Sidney Majalya’nın istifa ettiğini bildirmişti. Geride bıraktığımız Temmuz ayında da Binance’in birçok üst düzey yöneticisi görevlerinden ayrılmıştı.

Hedge fonu yöneticisi ve FTX’in çöküşünden mağdur olan isimlerden Travis Kling geride bıraktığımız hafta Binance’in çöküşün eşiğinde olduğunu özetleyen bir zaman çizelgesi paylaştı. Travis Kling söz konusu zaman çizelgesinde Binance’in çöküşünün yaklaştığına işaret ettiğini düşündüğü olumsuz olaylara yer verdi.

Changpeng Zhao ise bu iddialara yanıt olarak eleştirmenlerin Binance’e yönelik olumlu gelişmeleri görmezden geldiğini belirterek söylentileri FUD olarak tanımladı.