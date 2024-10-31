Changpeng Zhao, hapishaneden çıktıktan sonraki ilk halka açık konuşmasını Binance Blockchain Haftası’nda yaptı.

Dünyanın en büyük kripto para borsası Binance’in eski CEO’su ve kurucusu olan Zhao, yedi yıl boyunca yönettiği şirketin başına yeniden geçmeyi planlamadığını belirtti.

Live from @binance blockchain week in Dubai. Here’s the recap of what @cz_binance had to say in his first interview after prison: pic.twitter.com/jmneMorMGv — CryptoPotato Official (@Crypto_Potato) October 31, 2024

Dubai’deki konferansta sahneye çıkan Changpeng Zhao, kendisi ve kripto sektörü için gelecek planlarından bahsetti. Changpeng Zhao konuşmasına hapishanedeki günlerine ilişkin sorulan bir soruya yanıt vererek başladı.

Binance’te kara para aklama karşıtı önlemleri yeterli düzeyde uygulamaması nedeniyle ABD Adalet Bakanlığı (DoJ) ile uzlaşmaya varan Changpeng Zhao, 4 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. 2024 yılının Haziran ayında cezasını çekmeye başlayan ve 28 Eylül tarihinde tahliye edilen Zhao, hapishanedeki deneyiminin genel olarak iyi olmadığını ancak orada birkaç arkadaş edindiğini, bazılarına hapishaneden daha erken çıkmaları için yardım etmeye çalıştığını söyledi.

Cezasının adil olup olmadığı konusunda yorum yapmaktan kaçınan Zhao, Bankacılık Gizlilik Yasası’nı ihlal ettikten sonra hapse giren tek kişi olduğunu belirtti. Changpeng Zhao, ABD Adalet Bakanlığı’nın kendisini Binance’teki CEO’luk görevinden ömür boyu men edildiğine dair söylentileri yalanladı. Ancak, Binance CEO’luğu görevine dönmesine izin verilip verilmeyeceğini bilmediğini söyledi.

Changpeng Zhao, CEO’luk görevinden ayrıldıktan sonra kendisin rahat hissettiğini, izin verilse dahi Binance’teki CEO’luk görevine geri dönmeyeceğini belirtti. Zhao, Binance’in büyük bir hissedarı olarak kalmaya devam edeceğini vurguladı.

Changpeng Zhao kariyerinin bundan sonraki bölümünde eğitime erişimi olmayan bir milyardan fazla insana ulaşmak amacıyla Giggle Academy gibi projelere odaklanacağını belirtti. Zhao, kripto para, yapay zeka ve biyoteknoloji gibi sektörlere yatırım yapmaya devam edeceğini açıkladı.

Changpeng Zhao, Bitcoin’in önümüzdeki aylarda büyümeye devam edeceğini düşündüğünü ve bir yıl içinde çok iyi seviyelerde olacağını öngördü. Bununla birlikte Zhao, Bitcoin’de herhangi bir hedef fiyat seviyesi paylaşmadı.

Tarihsel piyasa döngülerinden yola çıkan Zhao, 2024 yılındaki halving’in ardıdan 2025 yılının yükseliş yılı olmasını beklediğini söyledi.