Changpeng Zhao, hapishaneden çıktıktan sonraki ilk halka açık konuşmasını Binance Blockchain Haftası’nda yaptı.

Dünyanın en büyük kripto para borsası Binance’in eski CEO’su ve kurucusu olan Zhao, yedi yıl boyunca yönettiği şirketin başına yeniden geçmeyi planlamadığını belirtti.

Live from @binance blockchain week in Dubai.

Here’s the recap of what @cz_binance had to say in his first interview after prison: pic.twitter.com/jmneMorMGv

— CryptoPotato Official (@Crypto_Potato) October 31, 2024