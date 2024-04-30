Changpeng Zhao’nun cezası bugün belli olacak.

Changpeng Zhao, ABD’de ciddi suçlamalarla karşı karşıya olmasına rağmen kurucusu olduğu Binance ise büyümeye devam ediyor. Kara para aklamayı önleme yasalarını ihlal etmekten suçlu bulunan Zhao, 3 yıl hapis cezasına çarptırılabilir.

CryptoPotato olarak geride bıraktığımız haftalarda bildirdiğimiz üzere ABD Adalet Bakanlığı, Changpeng Zhao’nun 3 yıl hapis cezasına çarptırılmasını öneriyor.

CZ’nin cezasının başlangıçta 23 Şubat’ta belli olması bekleniyordu. Ancak bu tarih daha sonra 30 Nisan’a ertelendi. Seattle’daki yargıç, savcıların önerisini kabul ederse Binance kurucusu Changpeng Zhao, ABD federal hapishanesinde hapis yatan en zengin kişi olacak.

Binance’in sahibi olan Changpeng Zhao’nun ayrıca 43 milyar dolarlık kişisel serveti bulunuyor. Bununla birlikte ABD’de piyasaya sürülen spot Bitcoin ETF’lerinin de etkisiyle Binance’in piyasadaki yükselişten etkilenerek daha da büyüyeceği öngörülüyor.

ABD’deki suçlamaların ciddiyetine ve Zhao’nun suçunu kabul etmesine rağmen Binance, spot ve türev piyasalarda liderliğini korumaya devam ediyor.

Binance, kullanıcı sayısının 2023 yılında, bir önceki yıla kıyasla yüzde 30 arttığını bildirdi. Bu da yaklaşık 40 milyon yeni kullanıcı anlamına geliyor. Öte yandan Binance borsasındaki müşteri varlıklarının değeri de 100 milyar doları aştı.

Ayrıca Binance’in 2023 yılının Mart ayıyla 2024 yılının Mart ayı arasında yaklaşık 9,8 milyar dolar gelir elde ettiği tahmin ediliyor.

Tüm olumsuzluklara rağmen Binance borsasının güçlü bir şekilde ayakta kalmaya devam etmesi, sektördeki olumsuz faktörlerle başa çıkma yeteneğine ve iflas eden FTX borsası gibi yozlaşmış bir yapıya sahip olmamasına dayandırılıyor.

Hatırlanacağı üzere Sam Bankman-Fried’ın (SBF) müşteri fonlarını kötüye kullanması nedeniyle FTX borsası 2022 yılının Kasım ayında iflasını açıklamıştı. 25 yıl hapis cezasına çarptırılan FTX’in kurucusu Sam Bankman-Fried’in aksine, Zhao ve Binance müşterileri fonlarını kötüye kullanmaktan suçlanmıyor.

Changpeng Zhao’nun hakkındaki suçlamaları kabul etmesinin ardından ve CEO’luk görevinden ayrılmasının ardından Binance’in bir diğer kurucu ortağı ve Changpeng Zhao’nun 3 çocuğunun annesi Yi He, borsanın operasyonlarında kritik bir rol üstlendi.

Binance’in yönetim kurulunda şu anda Changpeng Zhao’nun yakın arkadaşları ve ortakları yer alıyor. Bu isimlerden bazıları, Binance’in kurulduğu 2017 yılından bu yana borsada görev alıyor. Bununla birlikte Binance, ABD Adalet Bakanlığı’yla (DoJ) vardığı uzlaşma kapsamında 4,3 milyar dolarlık para cezası ödemeyi kabul etti. Uzlaşma kapsamında ABD hükümeti, Binance’i 5 yıl boyunca denetlemek için gözlemci atayacak ve şirketin kara para aklamayı önleme ve yaptırım yasalarına uymasını sağlayacak.

Binance’in karşı karşıya kaldığı yasal sorunlara rağmen, borsanın birçok müşterisi, kullanıcı deneyimlerinde önemli bir değişim yaşanmadığını söyledi.