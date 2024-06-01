Binance’in eski CEO’su Changpeng Zhao (CZ), Kaliforniya’nın Lompoc şehrindeki bir hapishanede görüldü. Böylelike Changpeng Zhao, dört aylık hapis cezasına başladı.

Changpeng Zhao 2023 yılının Kasım ayında ABD Adalet Bakanlığı’yla (DoJ) uzlaşmaya vararak hakkındaki suçlamaları kabul etmişti. Bu suçlamalar arasında kayıt dışı menkul kıymet ürünleri sunmak, piyasa manipülasyonu ve kara para aklama (AML) önlemlerini eksik uygulamak yer alıyor.

En büyük kripto para borsası Binance, dünyanın dört bir yanında çeşitli düzenleyicilerin baskısı altında. Bu kapsamda Changpeng Zhao ile birlikte Binance de ABD Adalet Bakanlığı’yla uzlaşmaya vararak 4,3 milyon dolarlık ceza ödemeyi kabul etmişti.

Nisan ayında görülen duruşmada federal savcular üç yıl hapis cezası talep ederken Changpeng Zhao 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. Öte yandan Changpeng Zhao’nun avukatları ise 5 ay denetimli serbestlik cezası talep ediyordu. Changpeng Zhao cezasının belli olmasının ardından şu açıklamaları kaydetmişti:

Üzgünüm. Sorumluluk almanın ilk adımının hataları tam olarak tanımak olduğunu düşünüyorum. Burada yeterli bir kara para aklama karşıtı program uygulayamadım. Bu hatanın ciddiyetini şimdi anlıyorum.

Changpeng Zhao, 4 aylık hapis cezasının yanı sıra 50 milyon dolarlık para cezasına çarptırıldı. Yaklaşık 33 milyar dolarlık servete sahip olduğu tahmin edilen Zhao için bu ceza oldukça makul görünüyor. Uzlaşma kapsamında Changpeng Zhao kurucusu olduğu Binance borsasındaki CEO’luk görevinden istifa etti.

Her ne kadar Binance borsasındaki görevlerinden ayrılsa da Zhao hala Binance’in çoğunluk hisselerine sahip. Changpeng Zhao’dan boşalan CEO’luk görevine Richard Teng getirildi. Richard Teng geçmişte Binance’in Küresel Piyasalar Başkanı olarak görev yapıyordu.

Richard Teng yönetimindeki Binance, daha sıkı AML önlemleri uygulamaya başladı ve platformun şeffaflığını artırmak için çalışıyor.

Zhao’nun 4 aylık nispeten düşük bir ceza alması ve Richard Teng yönetimindeki borsanın düzenlemelere uyum sağlama çabaları kripto para topluluğunda olumlu karşılandı. Sektör uzmanları, bu gelişmelerin piyasayı güçlendirdiğine ve yatırımcılar arasında daha fazla güven yarattığına inanıyor.