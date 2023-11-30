Chainlink’teki balina işlemlerinde yılın en büyük artışı yaşandı.

Chainlink (LINK), kripto para piyasasında yaşanan boğa koşusunun da etkisiyle son 30 günlük zaman diliminde %30’luk yükseliş yaşadı. LINK’teki yükseliş, Chainlink’in Chainlink Staking v0.2’nin yayına girmesiyle aynı zamana denk geldi. Chanlink’teki ağ aktivitesi de bu süreçte artış gösterdi.

Chainlink’teki Zincir Üstü Veriler Yükselişe İşaret Ediyor

28 Kasım’da Chainlink’teki balina aktivitesinde yılın en büyük artışı yaşandı. IntoTheBlock verilerine atıfta bulunan Ali Martinez, balinaların LINK’te her biri 100.000 doları aşan 2.600’den fazla işlem gerçekleştirildiğini açıkladı.

#Chainlink | Yesterday, $LINK witnessed its largest spike in whale transactions for the year, with over 2,600 transactions exceeding $100,000 each! pic.twitter.com/IoaxjEZjJv — Ali (@ali_charts) November 29, 2023

Son 6 aylık veriler, balina aktivitesindeki artışın ardından LINK fiyatının da yükselişe geçtiğini gösteriyor. Veriler son 6 ayda ağdaki balina aktivitesindeki artışı takip eden 2-3 gün içerisinde LINK fiyatının da yükselişe geçtiğine işaret ediyor.

Chainlink ağındaki günlük işlem sayısı kısa bir süre önce ayın en düşük seviyesinden %436’lık önemli bir yükseliş yaşadı. Bu süreçte balinalar kayda değer miktarda LINK biriktirdi. LINK fiyatı ise artan balina aktivitesine olumlu tepki verdi ve şimdiye kadar %2 oranında değer kazandı ve 14,64 dolara yükseldi. Kripto para analitik platformu Santiment’in verileri, Chainlink ağında son üç aydır hareketsiz token’lerin hareketinde büyük bir artış yaşandığını gösteriyor.

Santiment, son 3 aydır hareketsiz olan ve harekete geçen token’lerin saysındaki artışla LINK fiyatındaki artış arasında bağlantı olduğunu düşünüyor. Dolayısıyla 28 Kasım’da 4,28 milyar LINK’in harekete geçmesi nedeniyle Santiment yeni fiyat hareketliliklerinin yaşanacağını öngörüyor.

Chainlink V0.2’nin Lansmanı

LINK fiyatındaki yükselişi tetikleyen bir diğer faktör de LINK’in dolaşımdaki arzının %8’ine denk gelen ve 45.000.000 LINK’lik daha büyük bir havuz kapasitesine sahip olan Chainlink Staking v0.2’nin piyasaya sürülmesi.

Bu ilk olarak 2022 yılının Aralık ayında LINK token’in işlevselliğini arttırmak için tanıtılmıştı. Chainlink Staking v0.2, LINK sahiplerinin Oracle hizmet performansını desteklemelerine ve ağ güvenliğine katkıda bulunurken ödüller kazanmalarına olanak sağlıyor. Havuzun yetenekleri başlangıçta, stake etme, Ethereum ETH/USD fiyat akışını güvence altına almakla sınırlıydı ve maksimum havuz boyutu 25 milyon LINK token’le sınırlıydı.