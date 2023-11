Chainlink’teki balina işlemlerinde yılın en büyük artışı yaşandı.

Chainlink (LINK), kripto para piyasasında yaşanan boğa koşusunun da etkisiyle son 30 günlük zaman diliminde %30’luk yükseliş yaşadı. LINK’teki yükseliş, Chainlink’in Chainlink Staking v0.2’nin yayına girmesiyle aynı zamana denk geldi. Chanlink’teki ağ aktivitesi de bu süreçte artış gösterdi.

28 Kasım’da Chainlink’teki balina aktivitesinde yılın en büyük artışı yaşandı. IntoTheBlock verilerine atıfta bulunan Ali Martinez, balinaların LINK’te her biri 100.000 doları aşan 2.600’den fazla işlem gerçekleştirildiğini açıkladı.

#Chainlink | Yesterday, $LINK witnessed its largest spike in whale transactions for the year, with over 2,600 transactions exceeding $100,000 each! pic.twitter.com/IoaxjEZjJv

— Ali (@ali_charts) November 29, 2023