Popüler kripto para projesi Chainlink’in token’i LINK, bu ayın başlarında 13 dolarlık güçlü destek seviyesinin altına geriledikten sonra kayda değer bir toparlanma yaşadı. Bu düşüşün büyük ölçüde SEC’in spot Bitcoin ETF başvurularını reddedeceğine ilişkin spekülasyonlardan kaynaklandığı düşünülüyor. Ancak spekülasyonların tam tersi çıktı ve 10 Ocak’ta ABD’de spot Bitcoin ETF’leri onaylandı.

En son veriler, borsalarda tutulan LINK arzının son 4 yılın en düşük seviyesine gerilediğini ve bu anlamda LINK’in diğer altcoin’lerden ayrıştığını gösteriyor.

🔗📈 #Chainlink enjoyed a mini breakout this weekend, hitting $15.82 for the first time in 2 weeks. The supply of $LINK on exchanges is below 15% for the first time in ~4 years, and the amount of >0 coin wallets is within 6% of its #AllTimeHigh. https://t.co/IodNDKZl5q pic.twitter.com/OLTFxfuVlw

— Santiment (@santimentfeed) January 15, 2024