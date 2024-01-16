Chainlink (LINK) 13 dolarlık destek seviyesinin altına geriledikten sonra kayda değer bir dönüş yaşayarak yükselişe geçti.

Chainlink (LINK) bu ayın başlarında kritik bir düşüşle 13 doların altında geriledikten sonra yeniden toparlandı. Bu düşüşün nedeni, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC), spot Bitcoin ETF’lerini reddedeceğini dair spekülasyonlar nedeniyle kaynaklandığı düşünülüyor.

En son veriler, borsalarda tutulan Chainlink (LINK) arzının son 4 yılın en düşük seviyesine gerilediğini ve gösteriyor.

Chainlink (LINK) Harekete Geçti

Popüler kripto para projesi Chainlink’in token’i LINK, bu ayın başlarında 13 dolarlık güçlü destek seviyesinin altına geriledikten sonra kayda değer bir toparlanma yaşadı. Bu düşüşün büyük ölçüde SEC’in spot Bitcoin ETF başvurularını reddedeceğine ilişkin spekülasyonlardan kaynaklandığı düşünülüyor. Ancak spekülasyonların tam tersi çıktı ve 10 Ocak’ta ABD’de spot Bitcoin ETF’leri onaylandı.

En son veriler, borsalarda tutulan LINK arzının son 4 yılın en düşük seviyesine gerilediğini ve bu anlamda LINK’in diğer altcoin’lerden ayrıştığını gösteriyor.

🔗📈 #Chainlink enjoyed a mini breakout this weekend, hitting $15.82 for the first time in 2 weeks. The supply of $LINK on exchanges is below 15% for the first time in ~4 years, and the amount of >0 coin wallets is within 6% of its #AllTimeHigh. https://t.co/IodNDKZl5q pic.twitter.com/OLTFxfuVlw — Santiment (@santimentfeed) January 15, 2024

Hafta sonuyla birlikte tekrar yükselişe geçen LINK’teki bu boğa koşusunda, zincir üstü metriklerin de etkili olduğu görülüyor. Kripto para analitik platformu Santiment’in verilerine göre borsalarda tutulan LINK arzı, 4 yıllık aranın ardından ilk kez %15’in altına geriledi. Borsalardaki LINK arzı son olarak 5 Şubat 2020 tarihinde %15’in altına gerilemişti. Bu da Chainlink (LINK) yatırımcıların yükseliş trendi konusunda iyimser olduğunu gösteriyor.

Öte yandan içerisinde bakiye bulunan Chainlink (LINK) cüzdanlarının sayısı tüm zamanların en yüksek seviyelerine yaklaştı. Şu anda bu tür cüzdanların sayısı tüm zamanların en yüksek seviyesinden %6 uzakta. İçerisinde bakiye bulunan cüzdanların sayısı şu anda 7173.560 seviyesinde

Tüm bu veriler, piyasa değerine göre en büyük 13. kripto para birimi konumundaki LINK’te yükseliş trendine ve yatırımcıların güvenindeki artışa işaret ediyor.