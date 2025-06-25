Chainlink ve Mastercard, küresel ölçekte kripto paraların benimsenmesini hızlandırmak için güçlerini birleştirdi. Ortaklık, milyarlarca kart sahibine doğrudan zincir üstü bir şekilde kripto para alımına imkân tanıyor.

Kripto Alımı Artık Mastercard ile Mümkün

Chainlink, Mastercard ile gerçekleştirdiği ortaklık sayesinde 3 milyar kredi kartı kullanıcısının zincir üstü şekilde kripto varlık satın alabilmesine olanak tanıyacak. Bu hamle, geleneksel finans ile merkeziyetsiz finans (DeFi) dünyası arasında uzun süredir var olan bariyerleri ortadan kaldırmayı hedefliyor.

24 Haziran’da yapılan duyuruda ortaklık, Mastercard’ın küresel ödeme altyapısı ile Chainlink’in güvenli zincirler arası (interoperability) teknolojisi sayesinde mümkün hale geldi. Chainlink, her bir işlemin ayrıntılarını doğrulayıp senkronize ederek Mastercard sahiplerinin doğrudan zincir üzerinde kripto alabilmesini sağlıyor.

Kimler Dahil? Sistem Nasıl Çalışıyor?

Bu iş birliğinde yalnızca Chainlink ve Mastercard değil, başka önemli aktörler de yer alıyor:

Zerohash: Likidite, uyumluluk (compliance), saklama ve işlem altyapısını sunacak.

Shift4 Payments: Kart işlemlerinin sorunsuz gerçekleşmesini sağlayacak.

Swapper Finance ve XSwap: Uygulama deneyimi ve DEX işlevselliği sunacak.

Uniswap: Likiditeyi sağlayacak merkeziyetsiz borsa olacak.

Sistem, itibari para birimlerinin akıllı sözleşmeler aracılığıyla kripto paralara dönüştürülmesini mümkün kılarken aynı zamanda düzenleyici uyumluluğu da koruyacak. Ancak bu sistemin coğrafi kısıtlamalara tabi olup olmayacağı henüz açıklanmadı.

Chainlink kurucu ortağı Sergey Nazarov, bu gelişmenin “geleneksel ödeme sistemleriyle zincir üstü dünyanın birleşmesini” temsil ettiğini söyledi.

Mastercard’ın blockchain ve dijital varlıklar başkan yardımcısı Raj Dhamodharan ise “insanların dijital varlık ekosistemine bağlanmak istediği açık” diyerek ortaklığı destekledi.

LINK Fiyatı Tepki Vermekte Zayıf Kaldı

Bu önemli gelişmeye rağmen Chainlink’in yerel token’ı LINK, büyük bir fiyat hareketi yaşamadı. Yazım sırasında fiyat 13,40 dolar seviyesinde, bu da son 24 saatte yalnızca %3,8’lik bir artış anlamına geliyor.

LINK, altı ay önce gördüğü yaklaşık 30 dolarlık zirveden %55 düşüşte. 2021 yılındaki tüm zamanların en yüksek seviyesiyle kıyaslandığında ise %75 gerilemiş durumda.

Altcoin sezonu hâlâ uzak bir hayal gibi görünürken, Chainlink-Mastercard ortaklığı, temel olarak kripto sektörünün büyümesi açısından uzun vadeli bir dönüm noktası olabilir.