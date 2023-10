Merkezsiz oracle ağı Chainlink’in (LINK) sergilediği performansla ayı sezonuna meydan okuyor. Peki Chainlink’in (LINK) kaydettiği bu performansın arkasında hangi nedenler var?

Blockchain analitik platformu Santiment tarafından yayınlanan 17 Ekim tarihli bir rapora göre LINK, son 5 haftalık süreçte %30 oranında değer kazandı. Santiment’e göre içerisinde 100.000 ile 1 milyon LINK token bulunan cüzdan adresleri agresif bir şekilde LINK biriktiriyor. Öyle ki bu cüzdanlar yalnızca geride bıraktığımız hafta 38,5 milyon dolarlık LINK satın aldı.

Chainlink (LINK) son bir aylık süreçte ise %20 oranında değer kazandı.

🐳🔗 #Chainlink sits at $7.51, now +30% in the past 5 weeks. In this time, wallets with 100K-1M $LINK have accumulated aggressively, with $38.5M in coins added in the past week alone. Their moves are more relevant than small retail traders taking profits. https://t.co/Y6NA3GaCeG pic.twitter.com/0oRGlk5Lnt — Santiment (@santimentfeed) October 16, 2023

Chainlink Temelleri Güçleniyor

Chainlink tarafından 16 Ekim’de yapılan açıklamada, 5 Chainlink hizmetinde 9 yeni entegrasyon gerçekleştirildiği ifade edildi. Bu entegrasyonlar Arbitrum, Avalanche, Base, BNB Chain, Ethereum, Optimism ve Polygon dahil olmak üzere birkaç farklı zincirde konuşlandırıldı.

Son dönemde Chainlink’in adı gerçek dünya varlıklarının (RWA) tokenizasyonuyla da anılıyor. Ancak Chainlink’in hiçbir şekilde gerçek dünya varlıkları için tokenizasyon hizmeti sağlamıyor. Chainlink bunun yerine onlar hakkında merkezsiz veri ve fiyat oracle’ları sağlıyor. Çünkü Chainlink tam da bunun için geliştirildi.

Chainlink’in zincirler arası birlikte çalışabilirlik protokolü (CCIP), gerçek dünya varlıkları için birçok özel ve halka açık blockchain ağını birbirine bağlamak için kullanılabilecek en iyi platform. Chainlink ayrıca RWA’lar için Proof of Reserve ve veri akışları gibi hizmetler de sunuyor.

Geride bıraktığımız hafta K33 Research, RWA’ların tokenizasyonuna yönelik artan talep hakkında bir rapor hazırladı. Raporu hazırlayan K33 Research analisti David Zimmerman, RWA’ların Chainlink adına olumlu bir gelişme olduğunu ifade etti. Zimmerman, RWA’lardaki yükselişi değerlendirmek isteyenler için Chainlink’in en iyi seçenek olduğunu düşünüyor.

Chainlink ayrıca gerçek dünya varlıklarının (RWA) tokenizasyonu konusunda SWIFT ve Avustralya bankası ANZ ile de birlikte çalışıyor.

"This is what true asset interoperability looks like."@AnuragSoin, product lead digital asset services at @ANZ_AU, explains the benefits of using #CCIP to abstract away blockchain complexity for real-world asset use cases 📺⬇️https://t.co/KBaiZL3mwc pic.twitter.com/BYvlfsPXvt — Chainlink (@chainlink) October 16, 2023

LINK Fiyatında Son Durum Ne?

Son 24 saatte %0,6 oranında değer kaybeden Chainlink (LINK) 7,48 dolardan işlem görüyor. Dikkat çekici bir şekilde LINK, Ağustos ayında 5,76 dolara gerilemesinin ardından aradan geçen 5 haftada %30 oranında değer kazandı. Şu anda Chainlink’in önündeki en önemli direnç 8 dolar seviyesinde bulunuyor.

2021 yılındaki boğa sezonu sırasında Chainlink 52,70 dolara ulaşarak tüm zamanların en yüksek seviyesini kaydetmişti. Chainlink (LINK) şu anda tüm zamanların en yüksek seviyesinin %86 altında işlem görüyor. Bu nedenle LINK’in hareket etmek için geniş bir alana sahip olduğunu belirtelim.