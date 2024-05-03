Popüler analist Ali Martinez’e göre LINK 13,87 dolar direncini geçmeyi başarırsa 15,50 dolara kadar güçlü bir toparlanma yaşayabilir.

Özet:

Chainlink (LINK), TD Sequential indikatörünün işaret ettiği 14 dolar seviyesinde bir toparlanmaya hazırlanıyor.

Önde gelen analistlere göre DOT’ta zincir üstü göstergeler de varlığın yükseliş trendine başlayacağını gösteriyor.

Chainlink (LINK) Fiyat Tahminleri

LINK, kripto para piyasasında geride bıraktığımız hafta gerçekleşen sert fiyat düzeltmelerinden olumsuz etkilenen projeler arasında yer alıyor. Son bir haftalık zaman diliminde %8 oranında değer kaybeden LINK, 13,50 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Ancak bazı analistlere göre LINK’teki fiyat düzeltmesi, yakında yerini yükseliş trendine bırakabilir. Bu isimlerden biri de TD Sequential indikatörünün 12 saatlik grafikte alım sinyali verdiğini söyleyen Ali Martinez.

Ali Martinez, LINK’in 13,87 dolar direncini aşmayı başarması halinde 15,50 dolara yükseleceğine inanıyor.

TD Sequential indikatörü, yaygın olarak piyasa dönüşlerinin zamanlamasını belirlemek için kullanılıyor. Thomas DeMark tarafından geliştirilen indikatör, bu anlamda yatırımcılar tarafından yaygın olarak kullanılıyor.

Chainlink (LINK) için yükseliş öngörüsünde bulunan bir diğer analist ise Michael van de Poppe. Analist, LINK’in en düşük riskle BTC paritesinde 3 kat artış sağlayabilecek 5 altcoin arasında yer aldığını söyledi. Bu listede yer alan diğer altcoin’ler ise Optimism (OP), WOO (WOO), Celestia (TIA) ve SKALE (SKL).

Chanlink (LINK) Yükseliş Tahminleri

Crypto Wolf ve SlumDOGE Millionaire da LINK’in yükseleceğini öngören analistler arasında yer alıyor. Crypto Wolf, LINK’i “yükseliş” listesine eklerken SlumDOGE Millionaire ise LINK’in en iyi “blue chip” kripto paralardan biri olduğunu savunuyor.

Bazı zincir üstü metrikler de LINK’te yükseliş trendine işaret ediyor. CryptoQuant verileri LINK’te geride bıraktığımız ay borsa net akışının negatif olarak gerçekleştiğini söyledi. Bu da yatırımcıların LINK’lerini borsalarda tutmak yerine kripto para cüzdanlarına çektiği anlamına geliyor.

Bu durum anlık satış baskısı riskini azalttığından LINK için bir yükseliş göstergesi olarak değerlendiriliyor.