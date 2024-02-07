Hareketsiz cüzdan faaliyetlerindeki artış, “Geçirilen Süre” göstergesinde rekor fırlamaya yol açtı.

Chainlink’in LINK token’ı, ocak sonundan beri yüzde 38 yükselerek son 24 ayın en yüksek seviyesine ulaştı. Kripto paranın toplam piyasa değeri ise 10 milyar doları gördü. Diğer yandan balinalar, geçtiğimiz birkaç günde 50 milyon doların üzerinde değerde LINK satın aldı.

Bununla birlikte, Glassnode verilerine göre kripto para alım satım platformlarına 1 Şubat’tan beri yaklaşık 75 milyon dolar değerinde LINK aktarıldı. Böylece borsalarda tutulan toplam LINK miktarı 120 milyona yaklaştı.

Balina Milyonlarca LINK Taşıdı

Kimliği bilinmeyen gizemli bir balina, Lookonchain’e göre son günlerde yüklü miktarda Chainlink (LINK) taşıdı. Muhtemelen kurumsal bir oyuncu olan balina, kripto para borsası Binance’ten 49 yeni cüzdan adresi kullanarak 2,7 milyon LINK çekti.

Balinaya ait cüzdanlardan biri, geçtiğimiz on gün içinde borsadan 9 milyon doların üzerinde değerde LINK taşıdı. Lookonchain’in açık veritabanına göre söz konusu cüzdanlarda 230 bin dolardan 3,5 milyon dolara değişen değerlerde LINK bulunuyor.

Öte yandan, bir süredir hareket göstermeyen cüzdan faaliyetlerindeki artış da “Geçirilen Süre” göstergesinde rekor fırlamaya yol açtı. Santiment’e göre eski LINK’lerin dolaşıma girmesinin de güncel fiyat yükselişine faydası oldu.

LINK fiyatı yükselirken, türev piyasasındaki açık pozisyonlarda da önemli bir artış gözlendi. Açık türev pozisyonlarının değeri 6 Şubat’ta 592,29 milyon dolara ulaşarak rekor kırdı. Söz konusu pozisyonların değeri, haber yayın saati itibarıyla 538 milyon dolar ölçülüyor.

Dahası, LINK’in fonlama oranı da pozitif kalmayı sürdürüyor. Bu durum piyasaya genel olarak olumlu bir havanın hakim olduğunu ve uzun pozisyonlara talebin yüksek olduğunu gösteriyor. LINK’in açık pozisyonları arttıkça, yatırımcılar da pozisyonlarını büyütüyor.

Bu strateji yükselen bir piyasada kârı artırıyor olsa da olası bir düzeltmede pozisyonun likide edilmesi de söz konusu.

Chainlink Yaygınlaşıyor

Tüm bu piyasa dinamiklerinin yanı sıra, Chainlink’in gerçek dünya varlıklarını (RWA) tokenize etmek için geliştirdiği Zincirler Arası Birlikte İşlerlik Protokolü (CCIP) teknolojisinin yaygınlığı artıyor.

Blockchain ağı, geçtiğimiz aralık ayında geleneksel finans ile blockchain teknolojisi arasında RWA’lar yoluyla köprü kurmayı planladığını açıklamıştı. Chainlink’e göre RWA sektörü, 2030’a kadar 1,6 trilyon dolar değere ulaşacak.

Bu doğrultuda blockchain projesi; Bankalararası Finansal Telekomünikasyon Derneği (SWIFT), Güney Koreli oyun devi Wemade ve New Zealand Banking Group gibi birçok geleneksel şirket ile güçlerini birleştirmenin yollarını arıyor. Chainlink, ayrıca Base ve USDC gibi önde gelen blockchain projeleriyle entegrasyon da sağladı.