Hareketsiz cüzdan faaliyetlerindeki artış, “Geçirilen Süre” göstergesinde rekor fırlamaya yol açtı.

Chainlink’in LINK token’ı, ocak sonundan beri yüzde 38 yükselerek son 24 ayın en yüksek seviyesine ulaştı. Kripto paranın toplam piyasa değeri ise 10 milyar doları gördü. Diğer yandan balinalar, geçtiğimiz birkaç günde 50 milyon doların üzerinde değerde LINK satın aldı.

Bununla birlikte, Glassnode verilerine göre kripto para alım satım platformlarına 1 Şubat’tan beri yaklaşık 75 milyon dolar değerinde LINK aktarıldı. Böylece borsalarda tutulan toplam LINK miktarı 120 milyona yaklaştı.

Kimliği bilinmeyen gizemli bir balina, Lookonchain’e göre son günlerde yüklü miktarda Chainlink (LINK) taşıdı. Muhtemelen kurumsal bir oyuncu olan balina, kripto para borsası Binance’ten 49 yeni cüzdan adresi kullanarak 2,7 milyon LINK çekti.

Whales/institutions continue to accumulate $LINK!

This mysterious whale/institution withdrew 2,745,815 $LINK($49.9M) from #Binance via 49 new wallets.

Whale"0x2A19" withdrew 494,957 $LINK($9M) from #Binance in the past 10 days.https://t.co/QoP2waErBShttps://t.co/iaPHa9f0XB pic.twitter.com/GUW1S33NHf

— Lookonchain (@lookonchain) February 7, 2024