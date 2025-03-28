Mevcut durumda piyasa değeri açısından 11. sırada yer alan Chainlink (LINK), artan balina aktivitesinin ardından ilk 10 kripto para arasına girmeye bir adım daha yaklaştı.

LINK’te 10 Mart’tan bu yana yaşanan yüzde 25’lik fiyat artışıyla birlikte balina birikiminde gözle görülür bir artış kaydedildi ve sosyal medyada projenin etkisi güçlendi. Analistlere göre token, bu ivmeyle ilk 10 kripto para projesi arasına girmeye hazır olabilir. Büyük yatırımcılar, son altı ayda 26 milyon LINK daha alarak, toplam arzın yüzde 43’ünü veya 438,33 milyon LINK’i ellerinde bulundurur hale geldi.

Balina ve köpekbalığı olarak adlandırılan büyük yatırımcıların yoğun ilgisi, LINK’in uzun vadeli potansiyeline olan güvenin giderek arttığını gösteriyor. On-chain veri analizi sağlayıcısı Santiment’e göre, token’ın sosyal medya etkisi de hızla yükselerek Ekim 2024’ten bu yana en yüksek seviyelerine ulaştı.

https://twitter.com/santimentfeed/status/1905418182317498480

Teknik açıdan bakıldığında, LINK şu anda 14,97 dolardan işlem görüyor. Uzun vadeli direnç 17,38 dolarda yer alırken, 100 günlük EMA seviyesinin hemen altında, 15,95 dolarda da bir direnç noktası bulunuyor. Günlük bazda yüzde 6’lık bir gerileme yaşansa da genel piyasa yapısı bozulmadı ve yükseliş eğilimi hâlâ devam ediyor. RSI göstergesi 46 seviyesinde, bu da işlem hacminin yeniden artması ve piyasa algısının dengelenmesi halinde yeni bir yükselişin mümkün olabileceğini işaret ediyor.

Mevcut trendler sürdüğü takdirde, LINK piyasa değeri bakımından ilk 10’a girme şansına sahip. Fiyat hareketleri ve projeye dair temel veriler, LINK’in yeni bir yükseliş dalgasına hazırlandığına işaret ediyor. Balinaların birikimi, büyüyen kurumsal ilişkiler ve güçlenen topluluk desteği sayesinde Chainlink, gelecekte çok daha parlak bir konumda olabilir.