Blockchain oracle hizmet sağlayıcısı Chainlink (LINK), Brezilya Merkez Bankası’nın önerdiği dijital merkez bankası parası (CBDC) DREX için Microsoft ve diğer yerel firmalarla birlikte pilot bir proje üzerinde çalışıyor.

Chainlink, Microsoft Brezilya, dijital banka Banco Inter ve blockchain finans firması 7COMm ile iş birliği yaparak DREX’in ikinci pilot aşamasında bir ticaret finansmanı çözümü geliştireceğini duyurdu.

Yapılan açıklamaya göre projenin amacı, tarımsal emtia işlemlerinin sınırlar, platformlar ve farklı para birimleri arasında otomatik olarak çözümlenmesini sağlamak.

Bu süreçte, Chainlink’in Cross-Chain Interoperability Protocol (CCIP) teknolojisi, Brezilya Merkez Bankası ile diğer yabancı bankalar arasında DREX aracılığıyla birlikte çalışabilirliği sağlayacak ve işlemlerin etkin bir şekilde tamamlanmasını mümkün kılacak.

Chainlink’in CCIP Teknolojisi ve Ticaret Finansmanına Etkisi

Chainlink Labs’ın Bankacılık ve Sermaye Piyasaları Global Başkanı Angela Walker ortaklığa ilişkin şu açıklamaları kaydetti:

“Brezilya Merkez Bankası, Banco Inter ve Microsoft ile blockchain teknolojisi ile Chainlink’in CCIP protokolünü birleştirerek ticaret finansmanını nasıl dönüştürebileceğimizi göstermek için çalışmayı dört gözle bekliyoruz. CCIP, güvenli sınır ötesi, çoklu para birimi ve zincirler arası işlemleri mümkün kılmak için hayati bir rol oynuyor ve bu önemli CBDC kullanım senaryosu için tokenize edilmiş varlıkların ölçeklenebilirlikte neler yapabileceğini gösterecek.”

Chainlink ve Gerçek Dünya Varlıklarının (RWA) Geleceği

Chainlink’in CCIP teknolojisi, yakın zamanda İsviçre merkezli kripto firması Taurus tarafından dev varlık yönetim şirketi State Street ile bir kavram kanıtı (PoC) çalışmasında kullanılmıştı.

Chainlink’in yaratıcısı Sergey Nazarov, CCIP’in gerçek dünya varlıklarını (RWA), kripto dünyasındaki diğer tüm sektörlerin değerinin üzerine çıkaracağını ve geleneksel finansın trilyonlarca dolarlık değerini blockchain endüstrisine taşıyacağını öngörüyor. Nazarov bu konudaki vizyonunu şu sözlerle ifade etti:

“Bu sistem doğru şekilde çalışırsa, CCIP, internetin temel protokollerinden biri, yani sözleşmelerin ve değerlerin interneti’nin ana veri ve değer taşıma mekanizması olacak. Bu da blockchain ve DeFi ekosistemleri arasında değer akışını sağlayacak.”

Chainlink’in Microsoft ve diğer iş ortaklarıyla geliştirdiği bu CBDC pilot projesi, blockchain teknolojisinin ticaret finansmanında nasıl devrim yaratabileceğini ve merkeziyetsiz çözümlerin küresel ekonomi üzerindeki potansiyel etkisini ortaya koyuyor.