Popüler merkezsiz borsa (DEX) Uniswap v3, işlem hacmi sıralamasında %320’lik önemli bir yükseliş yaşadı. Böylelikle Uniswap birçok büyük merkezi (CEX) borsayı geride bıraktı.

Bybit tarafından yayınlanan 2024 Kurumsal Raporu’na göre 2023 yılının Ekim ayından 2024 yılının Mart ayına kadar merkezi borsaların işlem hacminde önemli yükselişler yaşandı.

Bu süreçte kripto para piyasasının toplam değeri 1 milyar dolarlık artış yaşayarak 2,5 trilyon doların üzerine yükseldi.

Piyasadaki Yükseliş Trendi ve Riskten Korunma Aracı Olarak Bitcoin

Bybit’in raporu, OKX’in işlem hacimlerinin geçen yılın Ekim ayından bu yana %278 gibi etkileyici bir oranda arttığını gösteriyor. Onu %239’luk artışla Binance takip ediyor.

Bybit borsasının işlem hacmi ise %264 oranında arttı. ABD merkezli kripto para borsası Coinbase’in işlem hacmi ise bu süreçte %195 oranında arttı.

Merkezi borsaların işlem hacimlerindeki bu kritik artışlar, ABD’de spot Bitcoin ETF’lerinin onaylanmasıyla kripto paraların yükselişe geçmesinin ardından geldi.

Rapora göre türev piyasasında, özellikle de Bitcoin (BTC) ve Ethereum’da (ETH) yükseliş eğilimleri görülüyor. Mart ve Nisan aylarında piyasanın yatay seyir izlemesine rağmen hem BTC hem de ETH vadeli işlem sözleşmeleri için gözlemlenen büyük talep, yatırımcıların 2024 yılının geri kalanı için iyimser olduğunu gösteriyor.

Sonuç olarak bu durum yükseliş işareti olarak yorumlanıyor.

Rapordaki veriler, Ethereum’a rakip olarak geliştirilen blockchain ağlarının da yeniden canlandığına işaret ediyor. Bu tür ağların token’leri 2023 yılının son çeyreğinden bu yana ETH’den daha iyi performans gösterdi.

Özellikle Solana (SOL) bu süreçte en iyi performans gösteren kripto paralar arasında yer alıyor. Solana, Kilitli Toplam Değer (TVL) ve işlem hacmi açısından meydan okuyan bir zincir olarak 2021’deki performansını yeniden hatırlattı.

Bybit’in raporuna göre risk sermayesi şirketleri tarafından yapılan yatırımlar da canlanma görüldü. Veriler, risk sermayesi fonlarının en çok ilgi gösterdiği kripto para projeleri arasında altyapı projeleri başı çekerken oyun ve yapay zeka projeleri de ciddi yatırım almayı başardı.

Risk sermayesi fonlarının yaptığı yatırımlar 2023 yılının son çeyreğinde %21 oranında artarak 174’e ulaştı. Yapılan yatırım miktarı da %29’luk artışla 1,42 milyar dolara ulaştı.

2024 yılının ilk çeyreğinde ise 243 projeye yatırım yapan risk sermayedarları bu projelere 1,92 milyar dolarlık fon sağladı. Sonuç olarak 2024 yılının ilk çeyreğindeki miktar, bir önceki çeyreğe kıyasla %36’lık bir artışa denk geliyor.