Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, kripto para ve borsa gelirlerinin vergilendirilmesinin gündemden düştüğünü açıkladı. Yılmaz, bu yıl için yeni bir vergi düzenlemesinin hükümetinin gündeminde olmadığını belirtti.

Yılmaz konuyla ilgili olarak Bloomberg’e verdiği röportajda kripto para ve borsa üzerindeki vergilendirme çalışmalarının bir süre tartışıldığını ancak bu konuların artık gündemlerinde yer almadığını söyledi. Yılmaz konuyla ilgili olarak şunları kaydetti:

Bu yıl için yeni bir vergi paketi planımız yok. Önümüzdeki süreçte esas konumuz istisna ve muafiyetleri mümkün olduğunca daraltmak. Bundan sonra genel vergi oranlarında, kanuni vergi oranlarında çok değişiklik beklememek gerekir.

Cevdet Yılmaz yatırımları teşvik edici bir düzenleme yapabileceklerini belirterek bu süreçte yatırımların olumsuz etkilenmemesi için çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

Enflasyon ve Faiz Açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TL’nin aşırı değerli olduğuna dair yorumlara da yanıt verdi. Yılmaz, kanuni olarak manipülatif ve spekülatif gelişmelere TCMB’nin müdahale etmesi gerektiğini, enflasyonla mücadele eden ülkelerin para birimlerinin güçlenmesinin doğal bir sonuç olduğunu söyledi.

Birçok tartışma yapılıyor ama rakamlar ortada, TL’deki bu değerlenme makro dengelerimize nasıl yansıyor? İhracatımız artıyor, ithalatımız azalıyor, hizmet gelirlerimiz artıyor, cari dengemiz iyileşiyor. Enflasyon düştükçe bu tartışmalar da kendiliğinden zaten ortadan kalkacaktır